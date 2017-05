El concurs “Joves amb Idees” del Vendrell té el suport de l’Obra Social de “la Caixa”

El passat mes de març es va iniciar la desena edició del concurs “Joves amb Idees”, que un any més compta amb el suport de l’Obra Social de “la Caixa”, per un import de 3.180 euros, i aquesta setmana s’ha presentat la seva renovació.

El regidor d’Educació, Ocupació i Empresa, Kenneth Martínez, ha recordat que, a través d’aquesta iniciativa de l’Ajuntament del Vendrell, L’EINA Espai Empresarial organitza els seminaris i els tallers de generació d’idees i de creació d’empreses alhora que dinamitza el concurs d’idees de negoci: “l’objectiu de tot plegat és fomentar l’esperit emprenedor entre els joves i motivar-los per tal que generin idees empresarials i valorin l’autoocupació com a possible sortida professional”.

Per al desenvolupament del projecte, també es compta amb la col·laboració dels centres d’educació secundària del municipi que ofereixen estudis de batxillerat i de cicles formatius. Concretament, en aquesta desena edició del concurs, hi participen el Col·legi Sagrat Cor, l’institut Andreu Nin, l’institut Baix Penedès i l’institut Mediterrània.

L’activitat consta d’una primera fase integrada pels seminaris i tallers de generació d’idees i creació d’empreses, que pretenen aproximar el món de l’empresa i la figura de l’empresari als estudiants, estimular-ne la creativitat i treballar conceptes com ara la viabilitat comercial i econòmica. A partir d’aquí, els joves s’organitzen en grups per desenvolupar una idea de negoci. De tots els treballs presentats, se seleccionaran sis finalistes, que hauran de presentar els projectes davant del Jurat el divendres 19 de maig, a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música Pau Casals, en una jornada de caràcter acadèmic i lúdic. El Jurat -que estarà format per representants de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili, l’Ajuntament del Vendrell i el Centre d’Iniciatives i Turisme del Vendrell, entre d’altres- serà l’encarregat d’avaluar les idees i de lliurar els premis als tres guanyadors.

Al llarg de les nou edicions del concurs “Joves amb Idees” s’ha comptat amb la participació de 749 joves i amb la presentació de 170 idees de negoci, algunes d’elles de gran originalitat.

El director de l’Àrea de Negoci al Vendrell de CaixaBank, Miquel Costa, ha destacat que “és important col·laborar en iniciatives rellevants de la societat amb visió de futur i, en aquest cas, amb el foment d’idees empresarials entre els més joves”.

L’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, ha manifestat que “aquest concurs és una bona iniciativa que s’adiu a la necessitat que els elements de l’economia s’incorporin als estudis de secundària, fent un pont entre la teoria i la realitat”.

Tant l’alcalde com el regidor han agraït la col·laboració dels centres educatius i el suport de l’Obra Social de “la Caixa” per poder tirar endavant aquest concurs, que té com a objectiu despertar l’esperit emprenedor als joves.