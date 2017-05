Sitges promou camps de treball marins per a joves de 14 a 17 anys

Sitges posa en marxa aquest estiu un camp de treball marí al litoral adreçat a joves de 14 a 17 anys. La xarxa d’itineraris marins Vies Braves, amb la col·laboració de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sitges, impulsen el camp de treball que es podrà fer a Sitges, Sant Feliu de Guíxols i Llançà. La iniciativa, promoguda per l’entitat mediambiental Xatrac i Anèl·lides, ofereix l’oportunitat de descobrir la riquesa i les particularitats del fons marí a un total de 70 joves.

El regidor de Joventut, Ensenyament i Esports, Eduard Terrado, destaca que “es tracta d’una experiència molt interessant a la que volem animar a participar a tots els joves de Sitges per tal que coneguin altres municipis, interaccionin amb nois i noies d’altres parts de Catalunya, i tinguin un primer contacte amb el món laboral”. Terrado afegeix també que “alhora que seria interessant que els sitgetans es desplacessin fora de la vila, convidem a nois i noies d’altres parts de Catalunya a venir a Sitges on de ben segur descobriran facetes del municipi que no coneixien”.

Durant dues setmanes els participants es convertiran en experts del medi marí, difondran la seva riquesa, i aprendran la importància de conservar-lo. Les Vies Braves s’han convertit en un referent pels amants del mar i la costa, i els camps de treball aprofiten la seguretat i comoditat dels itineraris marins per oferir una activitat d’estiu innovadora per als joves.

El responsable de l’entitat mediambiental Xatrac, organitzadora dels camps de treball Santi Escartin, explica que “és tot un èxit que els camps de treball es vagin expandint al llarg del litoral perquè d’aquesta manera arribem a més joves i formem autèntics divulgadors que informen i ajuden a la resta d’usuaris de la costa a gaudir del medi fent-ne un ús respectuós amb l’entorn”.

La primera quinzena de juliol es desenvoluparan els primers camps de treball a Sant Feliu de Guíxols i a Sitges, i la segona quinzena de juliol, a Llançà.

Els nois i noies que formaran els camps marins conviuran plegats de manera que treballaran la cooperació i el desenvolupament personal. Xatrac i Anèl·lides proporcionaran als participants el material necessari per a l’snorkel, així com la formació i les eines per tal que els joves aprenguin les característiques bàsiques del fons marí i prenguin consciència de la necessitat de conservar-lo. A més, identificaran i catalogaran les espècies marines localitzades a les Vies Braves amb l’ajuda de la plataforma Natusfera, que connecta els amants de la biodiversitat de tot Europa i que serveix per nodrir milers de projectes científics relacionats amb la natura.

Els joves faran un vídeo on esdevindran actors, directors i guionistes, organitzaran una jornada de neteja submarina i seguiran trobades de formació relacionades amb l’ecologia, la zoologia i els primers auxilis, a banda de participar en activitats de lleure. L’impulsor de les Vies Braves, Miquel Sunyer, destaca que “ens fa molta il·lusió veure com creix el projecte de Xatrac i Anèl·lides entre els joves amants del mar i com es reforça la vessant més educativa i social de Vies Braves a través del foment de les actituds respectuoses cap a l’entorn natural i la preservació del fons marí”.

Els camps de treball Vies Braves han estat ideats per l’associació mediambiental Xatrac en col·laboració amb Anèl·lides, serveis ambientals marins. Les dues entitats compten amb personal especialitzat en biologia, oceanografia i lleure. La regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sitges, el Centre d’Estudis del Mar de Sitges de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, l’Ajuntament de Llançà i Vies Braves donen suport al projecte.