Retiren el cotxe calcinat prop del pantà de Foix on han aparegut restes òssies humanes

Aquest divendres a la tarda ha estat retirat el cotxe calcinat que ahir dijous va aparèixer amb restes òssies humanes dins el maleter a la pista forestal central del Parc del Foix, molt a prop del pantà de Castellet i la Gornal (Alt Penedès). Gairebé 24 hores després de la troballa, el camí a tocar de la carretera BP-2115 ha quedat reobert i una grua ha traslladat el cotxe a un dipòsit municipal de vehicles, on romandrà sota custòdia judicial, segons ha pogut confirmar l'ACN. Mentrestant, l'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Sud analitza les proves recollides al lloc dels fets per tal d'esclarir la propietat del vehicle. Malgrat la matrícula estava del tot calcinada i no es podia identificar, la policia sí que ha recuperat el número de bastidor. Al mateix temps, s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per tal d'identificar la víctima.

Els Mossos d'Esquadra han estat custodiant el camí des de les 18 h d'ahir dijous i fins mitja tarda d'aquest divendres, quan la policia científica ha donat per acabada la recollida de proves a la zona. La investigació del cas la condueix el jutjat d'instrucció en funció de guàrdia, que ha decretat el secret d'actuacions. Per ara, es mantenen obertes diverses hipòtesi, si bé es descarta que l'aparició de les restes òssies al cotxe calcinat estigui relacionada amb els crims de bandes delinqüents dominicanes dels darrers mesos a l'àrea de Barcelona.