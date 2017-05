El cadàver calcinat localitzat en un cotxe al pantà de Foix és d'un guàrdia urbà de Barcelona

El cos localitzat a l'interior d'un cotxe calcinat a tocar del pantà de Foix, al terme municipal de Castellet i la Gornal (Alt Penedès), és el d'un guàrdia urbà de Barcelona. Segons han informat fonts properes al cas, el vehicle cremat també és propietat de la víctima, que faria uns tres dies que estava desapareguda. Gràcies al número de bastidor del turisme s'ha pogut esbrinar que el propietari és aquest agent de la guàrdia urbana de Barcelona i, a l'espera que l'autòpsia ho certifiqui oficialment, diferents evidències apunten que el cadàver trobat és el d'ell. L'agent calcinat estava suspès de sou i feina després de ser acusat d'agredir un motorista que s'havia saltat un control a la carretera de l'Arrabassada i era el marit de l'agent que va denunciar un subinspector del cos per la difusió d'una foto sexual seva quan eren parella l'any 2008. De fet, el proper 15 de maig estava previst que se celebrés el judici d'aquest cas de 'pornorevenja' a la Ciutat de la Justícia.

Aquest procés judicial s'havia reprogramat en dues ocasions ja que inicialment s'havia de celebrar a principis d'aquest 2017, però un dels testimonis no va comparèixer degut a un accident i la vista va quedar ajornada pel 28 d'abril, quan es va tornar a posposar. La Fiscalia i l'acusació particular sol·liciten una condemna de 3 anys de presó per al subinspector de la Guàrdia Urbana, que en trencar la relació i per despit va enviar una foto de la dona agent fent-li una fel·lació. L'acusat va accedir al correu electrònic de la noia i va enviar la imatge a tots els seus contactes. Nou anys després, l'agent havia refet la seva vida amb un altre company de la Guàrdia Urbana de Barcelona, en actualitat expedientat i suspès a l'espera que la Unitat Deontològica d'Afers Interns (UDAI) de la policia municipal resolgués el cas de l'agressió a un motorista a la carretera de l'Arrabassada.

Aquest guàrdia urbà feia uns tres dies que estava desaparegut –segons havia denunciat la seva parella- i la troballa el passat dijous del seu cotxe calcinat en una pista forestal a la zona del pantà de Foix i a tocar de la BP-2115 va fer saltar totes les alarmes. Dins del maleter es van trobar unes restes òssies humanes en molt mal estat però –segons ha avançat la Vanguardia- ha estat l'aparició d'una pròtesi a l'esquena com la que tenia inserida l'agent la que ha facilitat la identificació del cadàver quasi al 100%, a l'espera del resultat de l'autòpsia. Els Mossos d'Esquadra van estar recollint dades a la zona entre les 18 hores de dijous fins a mitja tarda de divendres per tal de trobar indicis i les claus d'un crim que uneix dos dels últims casos polèmics que han sacsejat la Guàrdia Urbana de Barcelona.