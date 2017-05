Experts internacionals presenten a Vilanova els reptes científics per combatre la contaminació acústica als oceans

L'Auditori Municipal Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú acollirà, del 8 al 12 de maig, la segona edició del Congrés Oceanoise 2017. Organitzat pel Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el congrés acollirà els màxims experts internacionals que presentaran les darreres innovacions per mesurar la contaminació acústica als oceans, elaborar mapes i models de l'impacte sonor de l'activitat humana, estudiar els efectes fisiològics i de comportament dels animals marins, així com mitigar i regular l'emissió d'aquests sons, amb l'objectiu de recuperar l'equilibri acústic als oceans.

El proper divendres, 12 de maig, a les 10.30 h, a l'Auditori Eduard Toldrá de Vilanova i la Geltrú (c. Olesa de Bonesvalls, 8), els investigadors Michel André, director del LAB de la UPC, i Michael Aisnlie, responsable de Desenvolupaments Acústics del centre de recerca TNO (Països Baixos) i impulsor del desenvolupament de la ISO internacional que regula i estandarditza les mesures acústiques i bioacústiques al mar, exposaran en roda de premsa quins són els principals reptes plantejats pels científics per als propers anys de cara a lluitar contra la contaminació acústica als oceans.

Les activitats humanes a alta mar, com el trànsit de vaixells, l'extracció de petroli, la construcció de parcs eòlics o les maniobres militars, provoquen contaminació acústica al mar cosa que suposa una condemna per a la vida marina, ja que provoca canvis físics i de comportament en moltes espècies marines. El Congrés Oceanoise 2017 reunirà, durant cinc dies, els màxims responsables mundials en la lluita contra la contaminació acústica en els ecosistemes marins –comunitat científica, indústria, agències governamentals i ONGs– amb l'objectiu de conèixer les darreres innovacions científiques i desenvolupaments tecnològics per trobar solucions a aquesta problemàtica global.

El Congrés està estructurat en diferents sessions en què es tractaran els diferents aspectes relacionats amb la prevenció de la contaminació acústica als oceans: mètriques i mesures; so ambient i paisatges sonors; política i gestió; mapes i modelatge; pilonatge i altres fonts impulsives; arranjaments sísmics; hàbitats fluvials i costaners; hàbitat polar; embarcacions; comportament; patologies i sensibilitat; energies renovables, i mitigació.

L'Oceanoise 2017 està organitzat pel Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques (LAB), vinculat a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) de la UPC, el primer centre científic de control de soroll oceànic a nivell mundial i que està reconegut internacionalment per la seva tasca en l'estudi de l'impacte de la contaminació acústica en els animals. Dirigit per l'investigador Michel André, el LAB disposa d'un túnel acústic, amb una capacitat de més de 150.000 litres, per a la simulació de les condicions de l'oceà, de manera que permet als investigadors recrear a escala de laboratori què passa en l'entorn marí, sense necessitat de traslladar-se a les zones d'estudi per testejar els instruments.

Aquest laboratori presentarà en el Congrés els primers resultats d'alguns dels projectes internacionals en els quals participa, com ara el que duu a terme a l'Amazones per a la conservació dels dofins roses, actualment amenaçats per les activitats humanes. El desplegament de sensors acústics "intel·ligents" en el riu i en la selva permet monitorar els moviments dels mamífers aquàtics, però també de la fauna terrestre i alertar de les amenaces que s'apropen a les seves poblacions.

Un altre dels projectes en què participa el LAB a l'Amazones és Providence que té com a objectiu frenar-ne la desforestació i l'extinció d'espècies. En aquest programa, els científics monitoritzen constantment la vida silvestre sota la coberta de la selva tropical, fent un seguiment de la pèrdua de la biodiversitat en aquesta zona, mitjançant un sofisticat sistema remot de sensors, fins ara mai utilitzat.

El LAB també exposarà els resultats de la seva recerca a l'Àrtic, centrat a determinar actuacions per garantir el desenvolupament sostenible d'aquest oceà en els propers 25 anys, davant el context de desglaçament que s'està produint, amb un pèrdua del 75% del volum de gel perianual respecte a 20 anys enrere. Un fet que obre noves rutes marítimes que comporten un estalvi econòmic en el transport de mercaderies internacional, però que implica conseqüències enormes sobre el clima, com ara una major contaminació acústica i atmosfèrica derivada de la intensificació de l'activitat humana a la zona.