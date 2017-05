Detingut per endur-se la recaptació del bar on treballava a Vilanova

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria del Garraf van detenir, el divendres 5 de maig, un home espanyol, de 41 anys i veí de Vilanova i la Geltrú, com a presumpte autor d’un furt i d’un robatori amb força en el bar on treballava a Vilanova i la Geltrú.



La investigació es va iniciar amb la denúncia, a finals del mes d’abril, de l’administrador d’un bar del municipi de Vilanova i la Geltrú, on explicava que havien sostret, en un període d’un mes, dos sobres amb la recaptació del dia. En total s’haurien endut d’uns 2.000 euros.



Gràcies a les gestions d’investigació, es va determinar que en les dues ocasions, l’autor dels fets hauria estat un dels treballadors de l’establiment.



En la primera ocasió, mentre treballava al bar, hauria accedit al pis de la planta superior, on es guardaven els diners, i s’hauria endut el sobre que els contenia. Davant les sospites dels propietaris, el treballador hauria estat acomiadat.



En la segona ocasió, hauria utilitzat la clau que donava accés al pis de la planta superior, i que no hauria tornat quan va ser acomiadat, per endur-se la recaptació del dia. Es dóna la circumstància que l’home s’hauria tapat amb una manta per a no ser reconegut a les imatges de les càmeres de seguretat instal·lades pels propietaris del bar.



Finalment els investigadors el van detenir a Vilanova i la Geltrú com a presumpte autor del furt i del robatori amb força de la recaptació de l’establiment. El detingut va quedar en llibertat després de declarar en seu policial i resta a l’espera que el citi el jutge.