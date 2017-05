Condemnen un menor a quatre anys d'internament per haver participat en una agressió homòfoba a Sitges

El Jutjat de menors número 2 de Barcelona ha condemnat a quatre anys d'internament a un centre de menors a un dels autors de l'agressió homòfoba de Sitges en què la víctima va caure inconscient a les vies del tren. La jutge considera provat que el noi va participar a la pallissa que va rebre un jove a l'estació de Renfe de Sitges a principis d'octubre, a qui van apedregar i fer caure a la via després de prendre-li el telèfon mòbil i la cartera. Els fets van tenir lloc de matinada, hores després que el condemnat i alguns amics ja haguessin estat increpant la víctima pel fet de ser homosexual. Per tot plegat, la magistrada condemna el menor per un delicte de temptativa d'homicidi amb agreujant d'orientació sexual i per un delicte de robatori amb violència amb l'ús d'instrument perillós, i l'obliga a pagar una indemnització de 10.537 euros la víctima. Mentrestant, la justícia manté oberta la instrucció entorn l'altre noi major d'edat que també va participar a l'agressió.