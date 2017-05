Els tallers de promoció de la salut de Vilanova van arribar a més de 8.700 alumnes el 2016

Els tallers sobre alimentació saludable, educació afectiva i sexual, o prevenció del consum de drogues de la regidoria de Salut Pública de Vilanova van arribar a més de 8.700 alumnes d'educació infantil, primària, secundària i batxillerat durant l'any passat, amb una inversió total de 238.991 euros. Aquesta és una de les dades que es desprèn de la memòria de 2016 que ha presentat la regidora de Salut, Gisela Vargas, aquest dimarts al matí. Es tracta de programes específics amb activitats dividides per franges d'edat per tal que infants i joves aprenguin hàbits bàsics per portar un estil de vida saludable. Vargas ha recordat que des de l'any 1994, gairebé 182.000 alumnes de primària, secundària i batxillerat han passat per aquests tallers.

"Els petits gurmets", "Juguem amb els aliments", "El taller de les fruites" o "Anem a l'hort" són algunes de les propostes d'educació alimentària que impulsa la regidoria de Salut Pública. Així, en funció de la edat, els infants i joves poden conèixer de primera mà la base de l'alimentació mediterrània, visitant el Mercat del centre, una sínia de la ciutat o la Llotja del peix. Des de l'any 2010, l'Ajuntament impulsa el projecte d'Escoles amb cuina promotora d'alimentació mediterrània, del que ja formen part 16 de les 17 escoles de Vilanova. Oferir menús equilibrats i revisats pel personal tècnic de la regidoria de Salut o pel departament de Salut; adherir-se al programa d'educació alimentària i nutricional de la regidoria, i organitzar activitats esportives extraescolars són tres dels requeriments per rebre aquesta acreditació, que vol potenciar el model d'alimentació mediterrània a banda de la promoció i la protecció de la salut.

Tallers d'educació sexual

Altres tallers s'engloben dins l'àmbit de l'educació afectiva i sexual per afavorir la vivència de relacions positives i responsables entre joves d'entre dotze i dinou anys. La regidoria també compta amb un programa de prevenció del consum de drogues, i un taller de prevenció dels transtorns de la conducta alimentària. Altres serveis de la regidoria són el Programa de promoció de la Salut Jove, que inclou el servei de mesures alternatives a les sancions per consum, en el que es treballa amb joves sancionats per consum o tinença de drogues a la via pública. Durant el 2016, 15 joves han participat en aquest servei, que ofereix una proposta educativa adaptada a cada situació personal i familiar. Així mateix, l'Oficina Jove del Garraf ofereix un servei especialitzat en informació i assessorament confidencial per a joves sobre els riscos vinculats al consum de drogues, a més d'un servei d'assessoria afectivo-sexual. En total, l'oficina va atendre l'any passat 220 joves. El projecte Whatsapp, que també proporciona informació als joves sobre sexualitat, consum de drogues, alimentació, etc., va rebre 60 consultes.

Control de la seguretat alimentària

La regidoria de Salut Pública també vetlla per la protecció de la salut, controlant la seguretat alimentària amb accions com la vigilància dels establiments minoristes d'alimentació. La ciutat té censats 992 establiments d'aquest tipus, 260 dels quals (un 26%) van ser inspeccionats per la regidoria l'any passat. Es tracta tant de locals dedicats a la restauració com de botigues de menjars preparats, carnisseries i xarcuteries, peixateries, fruiteries, forns de pa i pastisseries, i supermercats i botigues de queviures. Un 68% dels establiments van generar algun requeriment de millora un cop feta la inspecció, si bé durant el 2016 la regidoria només va rebre nou denúncies a restaurants. Una altra de les tasques realitzades el 2016 va ser el control de les instal·lacions d'alt risc i baix risc de proliferació de legionel·la: l'any passat, Vilanova tenia censades 29 torres de refrigeració i condensadors evaporatius.