Les escoles del Baix Penedès creen la primera fira sobre la ciència

El proper dissabte 13 de maig, a la tarda, a la plaça Nova, tindrà lloc la primera edició de la fira “Portem la ciència al carrer”. Aquesta activitat sorgeix a partir de la iniciativa de l’Escola Pau Casals del Vendrell, que té experiència en l’organització de fires de ciència al seu centre, i des dels Serveis Educatius del Baix Penedès es va creure oportú organitzar una fira de ciència i tecnologia al carrer amb la participació activa de l’alumnat i professorat dels centres educatius de la comarca, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament del Vendrell.

Les experiències que es presentaran seran tant en l’àmbit de coneixement científic com tecnològic (programació i robòtica). Hi ha deu centres inscrits i es presentaran una vintena de projectes. A més, hi haurà els tallers familiars “Cúpules de Leonardo” a càrrec del Museu de Matemàtiques de Catalunya, un planetari digital i demostracions a càrrec de divulgadors científics.

Els objectius de la fira són:

Valorar el treball científic i tecnològic que es realitza amb l’alumnat als centres educatius.

Potenciar, coordinar i difondre activitats de recerca en educació infantil, primària i secundària.

Potenciar les competències científiques, tecnològiques, lingüístiques i de comunicació.

Fer que l’alumnat se senti protagonista.

Despertar la curiositat pels fenòmens naturals i fomentar la inquietud per la recerca i l’esperit crític mitjançant exhibicions i demostracions.

Al bloc http://blocs.xtec.cat/portemlacienciaalcarrer/ es pot consultar el programa i els centres educatius que hi participaran: una escola bressol, tres instituts i sis centres de primària i infantil.

Josep Bofarull, dels Serveis Educatius del Baix Penedès, ha destacat que “la iniciativa de l’escola Pau Casals era molt bona i calia traslladar-la a la població general. En aquest sentit, s’està treballant en la implicació d’altres centres perquè la fira tingui continuïtat en altres anys”. La directora de l’escola Pau Casals, Aurora Ventosa, ha explicat que “fa tres anys que a la Setmana de la Ciència, al novembre, organitzem una fira de la ciència tancada a la comunitat educativa del nostre centre, i ha agraït el suport dels Serveis Educatius del Baix Penedès i de l’Ajuntament del Vendrell per portar la ciència que es fa als centres educatius al carrer”. El regidor d’Educació, Kenneth Martínez, ha convidat a tothom a visitar la fira ja que “serà una bona ocasió per conèixer com es treballa la ciència i la tecnologia a escoles i instituts de la comarca”.