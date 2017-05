L'oferta de places en estudis postobligatoris creix en 1.300 places i gairebé el 70% és en formació professional

L'oferta en els estudis postobligatoris, és a dir, batxillerat, formació professional i itineraris formatius específics creix per al curs vinent en 1.300 places sufragades amb fons públics. Gairebé el 70% són places concentrades en la formació professional, una branca que el Govern vol posicionar com una bona opció acadèmica per als joves. La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, creu que cal millorar la concepció social de l'FP i en defensa els alts índex d'ocupabilitat dels graduats i la millora de la competitivitat empresarial. Per al curs vinent, es creen dos cicles nous, sobre pedra natural i en conducció de vehicles de transport per carretera i 45 cicles més s'estenen a altres centres.