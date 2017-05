Vilafranca incorpora dos nous cicles formatius a l’oferta de formació professional de cicle superior

La regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Meritxell Montserrat, ha anunciat la implantació de dos nous cicles formatius de grau superior el curs vinent. L’oferta formativa s’amplia amb dues propostes molt demandades pels estudiants i que tenen vinculació amb el territori: el CFGS d’Activitats Físiques i Esportives i el CFGS de Guia, Informació i Assistències Turístiques. La regidora ha destacat que el curs vinent “s’amplia l’oferta de formació professional de cicle superior a Vilafranca en 60 places, de les 291 d’aquest curs, es passa a 351 el curs vinent”.



El CFGS de Guia, Informació i Assistències Turístiques s’impartirà a l’Escola d’Enoturisme de Catalunya i és l’únic que inclou el vessant enoturístic a la programació. Pel que fa a l’itinerari formatiu, en modalitat dual, preveu la realització de formació a les empreses més rellevants del sector.



El CFGS d’Activitats Físiques i Esportives s’impartirà a l’institut Milà i Fontanals. El seu director, Pere Martí, assenyala la importància d’haver aconseguit la implantació d’aquests estudis, amb molta demanda a Vilafranca. Martí recordava que feia anys que sol·licitaven aquest cicle que facilitarà l’accés de molts joves que fins ara han d’anar fora de Vilafranca per formar-se en aquest àmbit.



La programació del contingut permet una certa adaptació a les característiques del territori, i en aquest cas s’hi inclouran l’hoquei patins i el fet casteller. L’horari del CFGS d’Activitats Físiques i Esportives al Milà i Fontanals serà de 15 a 21h, per facilitar l’ús de les instal·lacions esportives municipals. La regidora Meritxell Montserrat anunciava que ja s’han fet contactes amb algunes empreses per possibilitar la modalitat dual. Entre aquestes, el centre sociosanitari Ricard Fortuny, “una oportunitat per oferir aquest recurs a l’alumnat que vulgui especialitzar-se en l’atenció a la gent gran”.



El 25 de maig s’obre el termini de presentació de sol·licituds per als cicles formatius de grau superior. Pel que fa a la preinscripció de cicles formatius de grau mitjà i batxillerat, és del 16 al 24 de maig.