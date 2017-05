Ajornat el judici contra un guàrdia urbà que va enviar una foto sexual de la seva exparella

El judici contra un subinspector de la Guàrdia Urbana de Barcelona per suposadament haver difós per correu electrònic una fotografia de contingut sexual de la seva exparella, també agent del cos, s'ha suspès i s'ha assenyalat pel 26 d'octubre, segons avança 'La Vanguàrdia' i ha informat el gabinet de comunicació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La vista al jutjat penal 17 de Barcelona s'havia de reprendre el proper dilluns, després que el 28 d'abril passat se suspengués a petició de l'advocat de l'acusat, però l'home que es va trobar la setmana passada calcinat a l'interior d'un cotxe a tocar del pantà de Foix (Alt Penedès) era la parella actual de la víctima de la difusió de la foto, també guàrdia urbà. Segons detalla 'La Vanguàrdia', l'advocat de la dona va sol·licitar al jutjat la suspensió "a causa del seu estat emocional" després de l'assassinat de la seva parella.

Els fets de la difusió de la fotografia sexual es remunten al 2008, quan un guàrdia urbà hauria enviat a tots els contactes una imatge en què la seva exparella li feia una fel·lació, després que la dona trenqués la relació. Aquest municipal, que actualment és subinspector, està acusat d'un delicte contra la intimitat per descobriment i revelació de secrets.

El judici s'havia de celebrar a principis del 2017, però es va suspendre, perquè un testimoni no va comparèixer per accident. El 28 d'abril, per quan s'havia reprogramat el judici, l'advocat del subinspector va demanar un ajornament després d'una modificació en la qualificació de la Fiscalia.

Una setmana després, l'actual parella de la víctima va ser trobat mort a l'interior d'un cotxe en una pista forestal prop del pantà de Foix, al terme municipal de Castellet i la Gornal (Alt Penedès), després de dos dies desaparegut. La investigació dels Mossos d'Esquadra es troba oberta i encara no s'han practicat detencions.