Dos agents de la Guàrdia Urbana, els detinguts per la mort del policia trobat en un cotxe al pantà de Foix

Els dos detinguts aquest dissabte pels Mossos d'Esquadra per la seva presumpta implicació amb la mort d'un policia trobat en un cotxe al pantà de Foix són dos agents de la Guàrdia Urbana. Segons han confirmat fonts sindicals a l'ACN, la dona arrestada de 33 anys és la parella de la víctima, que també va denunciar un subinspector del cos per la difusió d'una foto sexual seva quan tenien una relació sentimental. L'altre detingut és un home de 36 anys. Els fets es remunten al 4 de maig, quan la policia catalana va rebre un avís que alertava que hi havia un cotxe calcinat en una pista forestal del terme municipal de Castellet i la Gornal (Alt Penedès). El cos de la víctima, que també era un agent de la Guàrdia Urbana, va ser trobat al maleter del vehicle en molt mal estat. De fet només quedaven els ossos. Segons els Mossos, els dos arrestats passaran a disposició judicial en els pròxims dies. Un dels d'ells està arrestat a la comissaria de Sant Boi de Llobregat i l'altre a la de Sant Feliu de Llobregat. El jutjat d'instrucció que porta el cas manté el secret de les actuacions i la investigació policial continua oberta.

L'agent calcinat estava suspès de sou i feina després de ser acusat d'agredir un motorista que s'havia saltat un control a la carretera de l'Arrabassada i era el marit de l'agent que va denunciar un subinspector del cos per la difusió d'una foto sexual seva quan eren parella l'any 2008.

Es dona el cas que la parella de l'agent mort, ara detinguda, hauria estat víctima d'un cas de 'pornovenjança' per part d'un altre membre de la Guàrdia Urbana, un subinspector, que l'hauria volgut castigar per haver trencat la relació que mantenia amb ell difonent una foto sexual. Aquest cas està pendent de judici, ja que s'havia de celebrar dilluns que ve, però es va suspendre la setmana passada i s'ha assenyalat pel 26 d'octubre. Segons va publicar 'La Vanguardia', l'advocat de la dona va sol·licitar al jutjat la suspensió "a causa del seu estat emocional" després de l'assassinat de la seva parella.