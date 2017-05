Dos ferits en una deflagració en una casa de Segur de Calafell

Dues persones han quedat ferides aquest diumenge al matí en una forta deflagració en una casa de Segur de Calafell (Baix Penedès), segons han informat els Bombers de la Generalitat. L'avís del succés s'ha rebut a les 10.27 hores en una casa situada al número 54 de l'Avinguda Anglaterra, a la urbanització la Casa Nova de Segur. Per causes que s'estan investigant s'hauria produït una deflagració a l'interior de l'immoble que hauria afectat almenys dues persones joves. Els dos ferits han patit cremades de diversa consideració i estan essent atesos pel SEM, que hi ha enviat 4 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat. Seran evacuats a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, però es desconeix encara la gravetat de les seves ferides. 5 dotacions dels Bombers s'han desplaçat a la zona i, segons les primeres informacions, es descartaria una explosió de gas ja que les lectures han donat negatiu. Al sinistre també hi treballen 2 dotacions dels Mossos d'Esquadra.