Els detinguts per la mort d'un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona passaran a disposició judicial aquest dimarts

Els dos agents detinguts per la mort d'un altre agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona passaran a disposició judicial demà dimarts. Fonts policials han confirmat a l'ACN que la unitat d'investigació vol esgotar el termini màxim de 72 hores a partir de l'arrest abans de traslladar-los davant el jutjat d'instrucció número 2 de Vilanova i la Geltrú. Al llarg d'aquest dilluns, la investigació es centrarà en analitzar la documentació i les proves recollides ahir diumenge al registre fet a la casa que la parella compartia en una urbanització de Vilanova. La policia va estar gairebé dotze hores rastrejant l'habitatge per tal d'esclarir com s'hauria comès el crim de l'agent que va aparèixer el 4 de maig calcinat dins un cotxe en un camí a tocar del pantà del Foix, a Castellet i la Gornal (Alt Penedès). Per ara, només hi ha dos detinguts. Es tracta d'una dona de 33 anys, parella de la víctima, i d'un home de 36 anys. Els dos van ser arrestats dissabte.

L'arrestada havia estat parella sentimental d'un altre agent de la Guàrdia Urbana, a qui va denunciar l'any 2008 per haver difós fotografies sexuals d'ella un cop van tallar la relació, en un cas que s'ha popularitzat com a 'pornovenjança'. Al mateix temps, es dona la circumstància que l'agent calcinat –actual marit de la detinguda-, estava suspès de sou i feina després de ser acusat d'agredir un motorista que s'havia saltat un control a la carretera de l'Arrabassada de Barcelona.