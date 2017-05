Més de 300 professionals de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica es reuneixen a Sitges

El Consorci Sanitari del Garraf (CSG) ha estat l’amfitrió del XXX Congrés de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica (SCCOT) i el I Congrés Català d’Infermeria Traumatològica (SICCOT) celebrat els dies 11 i 12 de maig a Sitges.



Més de 300 professionals del sector han participat per compartir experiències i casos reals d’aquesta especialitat, per tal d’actualitzar coneixements en matèria de traumatologia. Durant les dues jornades s’han realitzat conferències, comunicacions lliures i de les tesis doctorals. A més, reconeguts especialistes han impartit cursos d’actualització de diferents patologies.



El Dr. Llorenç Mateo, Cap de Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del Consorci Sanitari del Garraf i President del XXX Congrés SCCOT, afirma que “aquest Congrés ha estat un èxit a tot els nivells tant per l’elevat nombre de participants (pràcticament hem doblat els assistents) com pel nivell de les diferents ponències i comunicacions. El Congrés és una eina fonamental de la SCCOT per compartir el coneixement entre professionals de la Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia tant a nivell mèdic com d’infermeria. El nostre equip ha treballat molt per tal de proporcionar una oferta formativa variada, que agradés i fos d’utilitat: cursos d’actualització, tallers pràctics, conferències, comunicacions lliures, entre d’altres. El feedback que hem rebut ha estat molt positiu. En uns dies, analitzarem tot el que hem fet, per tal de compartir la nostra experiència amb els companys que hauran d’organitzar els proper Congrés”.



La inauguració del XXX Congrés de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica ha comptat amb la presència de l’Hble. Conseller de Salut de la Generalitat, Sr. Antoni Comín, el President de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica, Dr. Lluís Puig i el Cap de Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatològia del Consorci Sanitari del Garraf i del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès, el Dr. Llorenç Mateo.



D’altra banda, la inauguració del I Congrés Català d’Infermeria Traumatològica ha anat a càrrec de la Sra. Lourdes Manent, Presidenta de la SICCOT, la. Sra. Cuca Esperanza, Vicepresidenta del I Congrés, la Sra. Marga Charlez, directora de infermeria del CSG i la Sra. Mª José Rasero, supervisora del CSG.