Arriba als jutjats de Vilanova i la Geltrú la dona detinguda per la mort d'un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona

Arribada als jutjats de Vilanova i la Geltrú del vehicle dels Mossos d'Esquadra que trasllada la dona detinguda per la mort d'un guàrdia urbà. ACN

La dona de 33 anys detinguda dissabte per estar presumptament involucrada en la mort d'un agent de la Guàrdia Urbana ha arribat aquest dimarts al matí als jutjats de Vilanova i la Geltrú, on la magistrada que instrueix el cas li prendrà declaració. L'arrestada ha estat traslladada en vehicle policial dels Mossos d'Esquadra des de la comissaria de Sant Feliu de Llobregat i ha arribat als jutjats poc abans de les 10 h. Al llarg de les properes hores també s'espera el trasllat del segon detingut per aquest mateix cas, un home de 36 anys, també arrestat dissabte, el qual ha passat tres dies al calabós de la comissaria de Sant Boi de Llobregat. Els dos són agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona i estan acusats d'haver participat en el crim de l'home que el 4 de maig va aparèixer calcinat dins un vehicle incendiat en una pista forestal prop del pantà del Foix. Es dona la circumstància que la detinguda mantenia una relació sentimental amb l'agent mort.