El Servei de Nefrologia del Garraf, escollit per posar en marxa el programa pilot europeu Nefralia

El Servei de Nefrologia del Consorci Sanitari del Garraf (CSG) ha estat escollit juntament amb 4 hospitals espanyols per posar en marxa el programa pilot europeu “Nefralia”. Es tracta d’un projecte dissenyat per donar suport a pacients amb malaltia renal crònica avançada. La presentació es realitzarà a través d’una plataforma web i diverses activitats presencials, que tenen com a objectiu ajudar a aquests pacients a què coneguin i puguin gestionar la seva malaltia de forma autònoma.



El programa compta amb diverses activitats que s’aniran desenvolupant al llarg de l’any, com per exemple el taller “Agafa la paella pel mànec” en el que es donaran pautes de cuina especialment dissenyades per a pacients amb malaltia renal crònica, o el “Taller de vitamines emocionals” en el que es treballarà l’autogestió emocional. També s’ha creat un programa de mentoring, en el que pacients experts en diàlisi acompanyaran a altres que es troben a l’inici d’aquest tractament.



Presentació del programa a la Unitat de Diàlisi del CSG

Avui, 16 de maig, s’ha presentat el programa als pacients de la Unitat de Diàlisi i als professionals del Servei de Nefrologia del CSG, que seran els encarregats de facilitar als usuaris l’accés a les plataformes i activitats proposades.



Segons la Dra. Fabiola Dapena, Cap del Servei de Nefrologia del CSG, “és un projecte desenvolupat amb una mirada sistèmica de la malaltia renal crònica avançada. L’objectiu és oferir informació al pacient de manera amena i assequible, per tal que tingui un major coneixement de la seva malaltia, i participi de forma activa i responsable en el control d’aquesta amb l’ajuda dels professionals sanitaris. L’objectiu final d’aquest programa és millorar l’estat de salut i contribuir a augmentar la seva qualitat de vida”.



Aquest projecte està impulsat per Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (VFMCRP), amb la col·laboració de la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER), la Sociedad Española de Nefrología (SEN), la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN) i la Fundación Alicia.