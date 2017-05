Denuncien els dos ferits en l’explosió de Calafell per un delicte contra la salut pública i un altre de danys

Els Mossos d’Esquadra han denunciat per un presumpte delicte de danys i un altre contra la salut pública els dos homes que diumenge van resultar ferits per una forta explosió en un habitatge de Segur de Calafell (Baix Penedès), on amagaven una plantació de marihuana. Els dos individus, de 29 i 26 anys, ocupaven el xalet i manipulaven productes químics en el moment de la deflagració. Aquest dilluns, els mossos van poder accedir a l’interior de la casa i se’n van endur més de 200 plantes de marihuana. També van localitzar estris per fer créixer la plantació com ara làmpades, transformadors, extractors i sistemes de reg. Fonts policials han assenyalat que la principal hipòtesi de la deflagració és una acumulació de gasos. El cas ja es troba en mans del jutjat d’instrucció número 7 del Vendrell.

Els dos individus, que estaven tramitant la llicència per obrir un club cannàbic al municipi, continuen ingressats a l’UCI de Cremats de l’Hospital de la Vall d’Hebron com a conseqüència de la forta explosió.

Segons han assenyalat fonts d’aquest centre hospitalari a l’ACN, tots dos estan estables i fora de perill, amb cremades al 19% i al 12% del seu cos, respectivament.