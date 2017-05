Roben 100.000 euros a dos valencians víctimes de l'estafa Rip Deal a Vilanova

Imatge d'arxiu dels Mossos, que avorten una estafa pel mètode conegut com a Rip Deal a Barcelona per valor de 100.000 euros. Mossos d'Esquadra

Dos ciutadans van denunciar dijous passat que havien estat víctimes d'un robatori a Vilanova i la Geltrú. La policia local va rebre l'avís a dos quarts de cinc de la tarda i els agents es van desplaçar fins al passeig Marítim on semblava que havia tingut lloc el robatori. Les víctimes van explicar als agents que duien una motxella amb 60.000 euros a l'interior.

Segons van explicar als agents, un home els va abordar a la sortida d'un restaurant per prendre'ls la motxilla i va fugir dins un cotxe amb matrícula italiana, conduït per una dona. Posteriorment, i ja en presència dels Mossos d'Esquadra que es fan càrrec de la investigació, les víctimes van explicar haver patit realment una estafa.

Segons fonts de la policia local, els dos ciutadans, que provenen de la Comunitat Valenciana i s'havien aturat a Vilanova en el seu camí cap a Barcelona, confessen haver estat víctimes d'una estafa coneguda amb el nom de Rip Deal. La xifra sostreta és de 100.000 euros, quaranta mil euros més del denunciat en un primer moment.

L'estafa Rip Deal és la versió del segle XXI de la popular estafa de l'estampeta, i basa el frau en les ganes de benefici ràpid de la víctima. El Rip Deal (tracte brut o operació fraudulenta) és una modalitat d’estafa de la qual tenim antecedents a Catalunya ja des de l’any 2003. Els delinqüents busquen anuncis d’ofertes immobiliàries o de béns de luxe com rellotges o joies i contacten telefònicament per correu electrònic amb els venedors.

Els estafadors acostumen a simular una gran solvència econòmica amb la finalitat de guanyar-se la confiança de la víctima potencial i escenifiquen reunions en llocs públics com hotels de luxe o cafeteries de renom, tant a l’Estat espanyol com a d’altres ciutats d’Europa. Per donar versemblança a la seva interpretació vesteixen amb roba de primeres marques, porten joies i rellotges de gamma alta molt ostentosos i, fins i tot, usurpen la identitat de persones de reconegut prestigi empresarial a nivell mundial (totalment aliens a aquesta activitat delictiva). D’aquesta manera, si la víctima demana informes sobre la solvència econòmica del seu interlocutor pot comprovar com ell i la seva empresa són de total confiança.