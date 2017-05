Presó provisional per als dos urbans detinguts per la mort d’un altre agent trobat calcinat al pantà de Foix. ACN

La magistrada del jutjat d'instrucció 8 de Vilanova i la Geltrú ha decretat aquest vespre presó provisional comunicada i sense fiança per als dos agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona detinguts en relació a la mort d’un company del cos que va ser trobat calcinat en un cotxe prop del Pantà de Foix, el qual era parella sentimental de la dona arrestada. La magistrada ha acordat que els detinguts ingressin a presons diferents i en mòduls especials per la seva condició de policies. Encara s’ha de concretar si se’ls acusa d’un delicte d’homicidi o bé d’assassinat. Els dos detinguts, que en cap moment han coincidit en els calabossos dels jutjats de Vilanova i havien passat 72 hores aïllats en comissaries diferents, han contestat totes les preguntes que els han formulat totes les parts personades a la causa. Segons ha explicat l'advocat de l'home arrestat, els dos han ofert "versions contradictòries".

La dona acusada, de 33 anys i parella sentimental de la víctima, ha arribat als jutjats de Vilanova al voltant de les 10 h, però no ha estat fins passades les 15 h que ha començat a declarar davant la magistrada, degut al retard de l'advocat de l'altre acusat. L'arrestada ha declarat durant prop de dues hores i mitja, durant les quals "ha negat totalment la participació en la mort de la seva parella", segons ha relatat la seva advocada Georgina Benages a la sortida dels jutjats aquest dimarts a la nit, quan els Mossos d'Esquadra traslladaven la seva clienta a presó.

Benages ha avançat que recorrerà la presó preventiva decretada per la jutgessa "perquè és una mesura que no podem compartir", ha dit, i ha revelat que la seva client va ser detinguda quan va anar als Mossos d'Esquadra dissabte passat "voluntàriament" per ampliar la declaració que havia fet quan va aparèixer el cos del seu company sentimental calcinat a una pista forestal prop del Pantà de Foix.

Pel que fa a l'altre agent detingut pel crim del guàrdia urbà, un home de 36 anys també agent del cos, ha arribat als jutjats de Vilanova a primera hora de la tarda, si bé no ha començat a declarar fins aproximadament les 19 h. Aquest acusat ha respòs les preguntes de totes les parts durant gairebé una hora i "ha negat rotundament la seva participació a la mort". Així ho ha detallat el seu advocat, José Luis Bravo, qui ha assegurat que les versions del seu client i de l'altra acusada han estat "contradictòries".

Una "participació" que "no té res a veure en la mort"

Bravo, en explicacions molt breus a la premsa, ha assegurat que el seu client "ha admès una participació [en els fets] que no té res a veure amb la mort" i ha insistit en assenyalar que "és innocent" del que se l'acusa. Pel que fa a la cronologia dels fets, l'advocat ha dit que la mort de l'agent de la Guàrdia Urbana "es va produir a un lloc" i que el cos va aparèixer en un altre, i ha subratllat que l'arrestat "ha negat rotundament" estar involucrat en el crim. El lletrat també ha fet una crida a "mantenir la prudència" degut al secret de la causa judicial decretat per la magistrada.

D'altra banda, durant la llarga jornada judicial d'aquest dimarts, la jutgessa també ha pres declaració a una testimoni, entre d'altres diligències, de forma prèvia a la declaració dels acusats. L'advocat José Luis Bravo ha assegurat que es tractava d'un "testimoni referencial que no ha aportat res". En paral•lel, també s'ha realitzat una exploració psicològica de la detinguda per part dels metges forenses. Per al detingut no s'ha considerat necessària la prova en aquest moment.

Suspensió de sou i feina

Aquest dilluns, l'Ajuntament de Barcelona va obrir un expedient disciplinari als dos detinguts i va anunciar que es suspenia cautelarment de funcions per la seva presumpta vinculació al crim. La tramitació de l'expedient, però, es manté paralitzada perquè hi ha en curs un procediment judicial. El comissionat de Seguretat de l'Ajuntament, Amadeu Recasens, va assenyalar que el consistori es mantindria amatent a l'evolució de la investigació judicial abans de donar noves passes.

Coincidència de causes judicials

En paral•lel al crim del pantà de Foix, la dona detinguda havia estat anteriorment parella sentimental d'un altre agent de la Guàrdia Urbana. L'any 2008 van tallar la relació i ella el va denunciar perquè l'home va difondre fotografies sexuals d'ella, en un cas que s'ha popularitzat com a 'pornovenjança'. El judici d'aquest afer s'havia de reprendre ahir dilluns, però es va ajornar fins l'octubre arran de l'aparició del cos calcinat de la seva parella.

Per la seva banda, l'home detingut en relació al crim del Foix va ser condemnat l'any 2013 per un judici de lesions. Al mateix temps, es dona la circumstància que l'agent trobat calcinat estava suspès de sou i feina després de ser acusat d'agredir un motorista que s'havia saltat un control a la carretera de l'Arrabassada de Barcelona.