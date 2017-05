Vilafranca acull el IV Fòrum d’Escoles Verdes de l’Alt Penedès

La regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Vilafranca, Meritxell Montserrat, i el subdirector general d'Informació i Foment de la Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep M. Planas, han obert la jornada del IV Fòrum d’escoles verdes de l’Alt Penedès que dimarts al matí acollia l’Escorxador de Vilafranca del Penedès. La convocatòria comptava amb la participació d’onze escoles verdes de la demarcació, amb un total de 19 mestres i 40 alumnes assistents. Al matí, a l’Escorxador, va fer-se una sessió teòrica per a mestres i unes dinàmiques d’intercanvi d’experiències per a l’alumnat. A la tarda, després de dinar al parc de Sant Julià, els assistents van participar en una acció formativa sobre el bosc de ribera i una activitat que ha consistit en penjar caixes niu per a ocells insectívors als arbres del parc.



El subdirector general d'Informació i Foment de la Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va posar en valor aquesta intervenció directa en el territori, “perquè és l’aspecte clau de l'aprenentatge”. La regidora d’Ensenyament Meritxell Montserrat destacava en la presentació de la jornada les accions d’educació ambiental que, en aquesta línia, es fan periòdicament amb diferents escoles de Vilafranca. Montserrat afegia que des de l’Ajuntament es fan diverses accions per “esdevenir una vila verda: la promoció del Camí del Vi, de passejades familiars, de les muntanyes de Sant Pau i de Sant Jaume, reducció d’herbicides, carrils bici urbans i interurbans o la col·locació de caixes per a ratpenats”.



Les escoles verdes de Vilafranca que van participar en la convocatòria són l’escola Mas i Perera, l’escola Vedruna-Sant Elies i l’escola Delta-Espiga. També hi van ser les escoles Sant Domènech (la Ràpita), Les Vinyes (Sant Cugat), Subirats (Lavern), Montcau (Gelida), Pau Casals (Sant Llorenç), Sant Jordi (ZER de Subirats) i Jacint Verdaguer (la Granada).