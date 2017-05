Les agressions al personal sanitari baixen lleugerament el 2016 però se’n donen més de físiques

El 2016, l’Institut Català de la Salut (ICS) va registrar 490 agressions a professionals sanitaris, 58 de físiques. És una xifra lleugerament més baixa, en 11 casos, que la d el 2015, però superior a la del 2014, en què només se’n van donar 421. Més de la meitat, les van patir els facultatius, i es van donar sobretot a l’atenció primària, en 383 dels casos, 217 a l’àrea metropolitana. Segons les dades de l’ICS, 4 metges, 1 infermer, 4 auxiliars d’infermeria i 1 zelador han estat de baixa laboral com a conseqüència d’aquests episodis. Per fer-hi front, el Departament de Salut du a terme accions com ara la creació d’una eina per notificar els episodis i el suport mèdic, psicològic i legal als afectats.

De les 490 agressions que s’han registrat el 2016, 432 han estat verbals i 58 físiques. Tot i que s’han donat 11 casos menys que el 2015, les dades facilitades pel Departament de Salut arran d’una pregunta parlamentària de Ciutadans, demostren que han augmentat les agressions físiques, de 47 a 58, mentre que han baixat les verbals, de 454 a 432.

Precisament, les situacions de violència física han anat pujant també des de 2014, quan només se’n van registrar 42. Aquell any, les agressions van ser 421, 379 verbals.

De les situacions rebudes el 2016, l’ICS va registrar que 265 van donar-se a facultatius, 193 a diplomats universitaris en Infermeria i 32 a tècnics en Curs Auxiliars d’Infermeria. La major part dels casos, 383 es van donar en l’àmbit de l’atenció primària, concentrades més de la meitat, 217, a l’àrea metropolitana, és a dir 104 a Barcelona ciutat i 113 a Metropolitana Nord. Al Camp de Tarragona se’n van produir 41, una més que a Girona; a la Costa de Ponent, 39 i Lleida, 22, mentre que a la Catalunya Central,20 . A les Terres de l’Ebre, només se’n van registrar4.

De les 107 agressions notificades als hospitals de l’ICS, l’Hospital Vall d’Hebron va patir-ne 31 mentre que Bellvitge 20, les mateixes que a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L’Hospital de Viladecans i el Joan XXIII de Tarragona van registrar 10 situacions de violència, mentre que a l’Hospital Germans Trias i Pujol, 7. A l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i el Josep Trueta de Girona, se’n van donar 7 i 4 respectivament.

L’ICS ha dut a terme diverses accions per fer front a les situacions de violència rebuda pels treballadors sanitaris, com són la implantació del procediment de prevenció i actuació o l a creació i la implantació d’una eina informàtica web que facilita la notificació dels accidents, la relació directa del Servei de prevenció amb els afectats o el suport mèdic, psicològic i legal als afectats. A banda, es dona informació als treballadors a través de tríptics divulgatius i sessions informatives de caràcter formatiu. També es proposen canvis de metges, cartes d’avís als usuaris autors de situacions de violència, o al difusió de drets i deures dels usuaris.

A banda, es treballa amb la coordinació dels Mossos d’Esquadra per a casos reincidents o en zones conflictives, i es posen en marxa mesures de protecció passiva com són la instal·lació de càmeres de seguretat o la introducció de sistemes d’alerta en l’ordinador, a banda de l’augment de la vigilància de seguretat.