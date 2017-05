Els Mossos eviten el matrimoni forçat d'una jove de 19 anys de Vilanova i la Geltrú

Els Mossos d’Esquadra del Grup d’Atenció a la Víctima del Garraf, en estreta col·laboració amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA), van evitar que una jove de 19 anys, resident al municipi, contragués matrimoni a Catalunya contra la seva voluntat amb un home de 33 anys i amb qui posteriorment havia de marxar a França, lloc de residència d’ell, segons la voluntat familiar.



Tot va començar l’agost de 2016 quan la família va fer un viatge a Nador (Marroc), lloc d’origen de la família i on estiuejaven cada dos anys i, una vegada allà, els seus pares van obligar la seva filla a què es casés amb un home 14 anys més gran que ella i amb qui no tenia cap tipus de relació anterior. Si no ho feia, l’amenaçaven en quedar-se al Marroc i no poder retornar mai més a Vilanova i la Geltrú amb la seva família.



Davant l’amenaça paternal la jove va accedir a casar-se amb l’home, però no va arribar a conviure amb el seu espòs, ja que la boda s’havia de repetir dissabte, 20 de maig, a l’Estat espanyol, on ella té la nacionalitat. Després del casament civil, havia d’anar a viure a França on resideix l’home.



Per a evitar el casament forçat, la matinada del dimecres 10 de maig, tant ella com la seva germana petita, de 16 anys, van marxar de casa de matinada, amb dues maletes i amb la intenció de no tornar i evitar així la boda. Les dues adolescents es van adreçar a les dependències de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) a Barcelona.



La intervenció decisiva del Grup d’Atenció a la Víctima del Garraf, on van recollir la denúncia de la jove, va evitar aquest matrimoni forçat i l’atestat es va elevar al jutjat.



Tant el pare com la mare han quedat investigats com a presumptes autors d’un delicte de matrimoni forçat i un delicte de violència domèstica i han estat citats per a comparèixer davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Vilanova i la Geltrú. La primera mesura dictada pel jutge ha estat decretar una ordre d’allunyament de 1.000 metres dels progenitors cap a la jove, de qualsevol dels seus àmbits de vida.



Actualment la jove es troba en una casa d’acollida juntament amb la seva germana, de 16 anys, que hi és sota la custòdia de la DGAIA.



Els Mossos d’Esquadra recorden que el matrimoni forçat queda recollit al Codi Penal i que la legislació actual preveu una pena de presó d’entre sis mesos i tres anys i mig o una multa de 12 a 24 mesos, segons la gravetat de les coaccions, a tot aquell que amb intimidació greu o violència obligui una altra persona a contraure matrimoni. A més, també contempla la mateixa pena per a tot aquell que recorri a la violència, a la intimidació greu o a l’engany per forçar algú a abandonar el territori espanyol o a no retornar-hi.