El nivell de seguretat s’estabilitza al Baix Penedès, segons les dades policials

Avui, al matí, a l’Ajuntament del Vendrell, s’ha celebrat Junta Local de Seguretat, en la qual hi han assistit, l’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer; el delegat del govern de la Generalitat a Tarragona, Òscar Peris; el secretari general de la Subdelegació del Govern a Tarragona, Carlos Miranda; el director dels Serveis Territorials d’Interior, Joan Carles de la Monja; el regidor de Governació, Rafel Gosalvez, i representants comandaments de la Policia Municipal, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional.



En l’atenció als mitjans de comunicació, en primer lloc, l’alcalde del Vendrell ha volgut destacar la col·laboració que s’estableix en els diferents cossos de seguretat i ha resumit la reunió en una frase: “Tenim el nivell de seguretat relativament estabilitzat amb una tendència a la baixa de les problemàtiques”.



Fent una comparació de les dades entre el maig del 2016 i l’abril del 2017, els fets penals han baixat un 5%, la resolució dels mateixos s’ha mantingut estable al voltant del 32% i les detencions s’han incrementat en un 11%. Aquestes dades reflecteixen una millora en matèria de seguretat.



D’altra banda, hi ha certa preocupació per certs fets que han tingut un lleu increment com poden ser els robatoris dins de vehicles, el vandalisme i la violència a la llar.



Pel que fa a l’accidentalitat, està estabilitzada (nombre d’incidències: 2016: 98 - 2017: 96), però continuen preocupant els atropellaments de persones en el sentit que, tot i que s’han reduït un 13 % (2016: 30 – 2017: 26), un 77% es produeixen en passos de vianants i hi ha hagut més ferits greus. Des de l’Ajuntament ja s’ha fet alguna actuació per reduir aquest fet, com per exemple a l’avinguda de Sant Vicenç on s’han reduït aquests atropellaments.



També ha estat molt important l’augment dels controls de trànsit en un 65%, amb un increment del 47% pel que fa als controls d’alcoholèmia , que tenen com a objectiu evitar accidents de trànsit.



Un altra qüestió destacada ha estat l’increment del nombre de persones que truquen als cossos policials per informar d’incidències. Gràcies a aquestes trucades s’han reduït les denúncies perquè han facilitat la mediació per poder resoldre la situació in situ.



Respecte al fenomen del top manta, s’ha verificat que les dades han millorat progressivament, però s’ha de continuar treballant amb els controls en els accessos (estació de tren de Sant Vicenç i carretera) i en el mateix passeig Marítim.



Altres temes que s’han tractat és la demanda de la implantació d’una oficina d’expedició de DNI al Vendrell, de la redacció del Pla de Seguretat Local que es podria aprovar al final d’aquest any i del protocol en matèria d’ocupacions en habitatges.



El delegat del govern de la Generalitat a Tarragona ha destacat que “des del 2012 fins al 2017 hi ha hagut un descens del 20,62% dels fets penals, cosa que demostra que es fa feina i que es fa molt bé”. També ha dit que “s’ha aconseguit estabilitzar el fenomen del top manta, però no hem de baixar la guàrdia”.



Per part de la Subdelegació del Govern a Tarragona, el seu secretari general ha ressaltat la col·laboració i coordinació entre els cossos de seguretat que “amb la seva tasca i implicació ens fan sentir tots més segurs”.