‘Poesia a les aules’, del programa de l’escola Sant Nicolau de Canyelles que acosta l’alumnat a la literatura

El passat dimecres EIX DIARI va acompanyar a la poetessa Núria Albertí al centre escolar Sant Nicolau, de Canyelles, on va oferir uns tallers de poesia a infants de segon i de cinquè de primària.

L’escriptora alacantina, Núria Albertí, amb setze publicacions de poesia infantil en la darrera dècada, realitzades amb diversitat d’il·lustradors i il·lustradores del país, acaba de presentar els seus dos darrers treballs, “Bona nit, Lluna”, un conjunt de poemes per llegir, escoltar i cantar per anar a dormir, i “Els meus primers Haikús”, totes dues obres publicades per l’editorial vilanovina El Cep i la Nansa.

En els tallers, l’autora acosta la poesia als infants i tota la classe acaba realitzant un poema col·lectiu, i en alguns casos componen els seus propis haikús, tal i com un grup d’infants de cinquè, van fer la setmana passada i en la nostra visita ens van recitar.

La importància d’apropar la poesia al públic infantil, com un estímul per a fomentar la lectura i també la seva pròpia imaginació, són els objectius d’aquests tallers, que Albertí, fa onze anys que realitza. “És sempre una experiència enriquidora, per la canalla i per a mi, és clar!”, comenta la poetessa, amb uns llibres a les mans i centenars de metàfores al cap.

Els tallers, s’emmarquen en un projecte més ampli que el centre va posar en marxa durant el curs 2009/2010. “Autors a les aules”, coordinat per Neus Albesa, responsable també de la biblioteca escolar, ha permès gaudir de les presentacions de diferents autors i autores com Lola Casas, Ricardo Alcántara, Mercè Arànega, Pere Martí, Joan de Déu Prats.

Des del conte, fins al relat, el teatre o la poesia, diversitat de gèneres literaris han estat els protagonistes durant cada trimestre des de que es va iniciar el projecte.

Per Montserrat Guardiola, directora del centre, aquesta experiència “dóna la possibilitat als nostres alumnes a conèixer les persones que han escrit els llibres que els han fet patir o passar-ho bé”.

A més, el projecte, que cerca fomentar la lectura a l’alumnat, ha fet un pas més, creant els “clubs de lectura a les aules, on comparteixen les seves lectures”. Fomentar la lectura, doncs, però també la seva imaginació i creativitat, aprenent com es crea un conte o com s’escriu un poema, són els principals objectius del programa.

La Irene, en Joel, la Carla i en Marcos, alumnes de cinquè, ens han explicat el què han aprés, què és un haikú, com s’ha d’escriure i quines són les seves principals emocions a l’hora d’inspirar-se. I tot seguit ens han recitat els seus primers haikús i ens han permès comprovar la riquesa i el bon resultat dels tallers, fins i tot, un d’ells, en Joel, amb deu anys, ja pensa en ser tot un escriptor! I en Marcos, ens va fer tot un regal, el seu primer haikú dedicat a EIX DIARI, amb il·lustració inclosa!

“ Els ocells blaus prenen la fresca

A la vora del mar. Però no

Tenen bastant amb les seves plomes”.