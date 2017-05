Un pres amb un judici pendent per homicidi s'escapa dels Mossos d'Esquadra als jutjats de Vilanova i la Geltrú

Un pres s'ha escapat aquest divendres dels jutjats de Vilanova i la Geltrú, emmanillat i quan estava sent custodiat pels Mossos d'Esquadra. Segons ha pogut saber l'ACN, els fets han passat pels volts de dos quarts de dues del migdia en sortir del jutjat penal número 3, on se'l jutjava per un cas de robatori amb violència. Es dóna la circumstància, però, que el pres té també una altra causa pendent per homicidi, entre d'altres. En un primer moment, s'ha desallotjat l'edifici dels jutjats, però en confirmar que l'home havia fugit de la zona, els Mossos d'Esquadra han iniciat una cerca que, de moment, té un radi d'acció que es limita a la comarca del Garraf. Es tracta d'un home de nacionalitat marroquina, corpulent i 25 anys d'edat. Estava pres a la Model.