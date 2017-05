Els Mossos desmenteixen la informació de la policia de Vilanova i diuen que segueixen buscant el fugit

Els Mossos d'Esquadra acaben de desmentir la informació de la policia local de Vilanova i la Geltrú, que havia informat a través del seu compte de twitter que el pres que fugat aquesta tarda dels jutjats de Vilanova ja tornava a ser sota custòria dels Mossos. Així, el dispositiu de recerca continua obert i els Mossos recorden que se'l considera un home perillós ja que, a més, de la causa per robatori, l'home té una altra causa pendent per intent d'assassinat comés el 2006 i que s'investiga als jutjats de Sant Boi de Llobregat. Actualment era un dels darrers presos preventius ingressats a la presó Model de Barcelona i tenia una ordre d'expulsió del país.

El pres s'ha escapat a dos quarts de dues del migdia, en sortir dels jutjats de Vilanova i la Geltrú, emmanillat i quan estava sent custodiat pels Mossos d'Esquadra. Declarava al jutjat penal número 3, amb tres presos més, per un cas de robatori amb violència. Es dóna la circumstància, però, que el pres té també una altra causa pendent per intent d'assassinat. En un primer moment, s'ha desallotjat l'edifici dels jutjats, però en confirmar que l'home havia fugit, els Mossos d'Esquadra han iniciat una cerca per la comarca del Garraf.

Les càmeres dels jutjats han confirmat que l'home ha sortit de les instal·lacions pels jutjats de guàrdia.