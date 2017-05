Tercer dia de recerca del pres perillós fugat a Vilanova i la Geltrú

Els Mossos d'Esquadra continuen buscant per tercer dia consecutiu el pres fugat a Vilanova i la Geltrú. L'home -Salaheddine C., de 24 anys, molt corpulent i de nacionalitat marroquina- va burlar la policia aquest divendres al migdia quan sortia de l'edifici dels jutjats de la capital del Garraf, on havia anat a declarar per una causa pendent per robatori. De fet, el pres també té un altre judici pendent per intent d'assassinat comés el 2016 i se'l considera "un home perillós". Des del moment de la fugida, els Mossos van desplegar un gran dispositiu amb diverses unitats i amb l'ajuda de l'helicòpter per poder localitzar el fugat a les rodalies del jutjat de Vilanova i a la comarca del Garraf. Després d'hores de recerca infructuosa, la policia catalana va difondre a última hora de divendres la fotografia de l'escàpol a les xarxes socials i dissabte va ampliar el radi de cerca, especialment a la comarca del Baix Llobregat, que és on vivia el fugitiu.

El pres fugitiu era un dels darrers preventius ingressats a la presó Model de Barcelona i tenia una ordre d'expulsió del país. El cas que va portar el fugitiu fins als jutjats de Vilanova era un tema de robatori violent amb banda organitzada. Després de declarar, segons van explicar fonts dels Mossos d'Esquadra, es va abraçar amb els altres tres presos que també declaraven, moment que va aprofitar per escapolir-se del control policial. Les càmeres dels jutjats van confirmar que l'home havia sortit de les instal·lacions i anava emmanillat. Els Mossos recorden als ciutadans que en cas que el vegin o l'identifiquin, ho posin en coneixement de la policia a través del telèfon 112.