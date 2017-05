L'Escola d'Adults de Vilanova ofereix ensenyament gratuït a més de 900 alumnes

L'Escola d'Adults Teresa Mañé, de Vilanova i la Geltrú, ha tingut aquest curs 905 alumnes. El centre vilanoví, que compleix 40 anys d'existència, ha renovat l'equip directiu aquest 2016-17. Amb Andreu Balagueró al capdavant, l'Escola afronta amb forces renovades la proposta formativa per a persones adultes. "El nostre principal valor és que oferim formació gratuïta en una franja molt gran d'ensenyaments" explica Balagueró. El centre ofereix formació per obtenir el títol en Educació Secundària Obligatòria, preparació per les proves d'accés a grau mitjà i superior, accés a la universitat per majors de 25 anys, un curs adaptat per accedir al Graduat d'Estudis Secundaris, a més de classes d'informàtica, català, castellà i anglès.

L'Escola d'Adults ha previst una jornada de portes obertes per totes les persones interessades a conèixer el centre, el dia 24 de maig, de 9 a 13 h del matí i de 16 a 20 h de la tarda. El perfil més habitual dels alumnes que estudien a l'Escola és el de persones aturades, encara que també hi ha un gruix important de persones que estan treballant però necessiten obtenir alguna titulació pel seu lloc de treball, a més de persones que busquen un enriquiment personal, en el cas de l'aprenentatge de llengües o informàtica.

L'equip directiu s'ha proposat per al curs vinent reduir l'absentisme. "Un dels problemes que ens trobem és que com que la formació és gratuïta, alguns alumnes abandonen el curs a la meitat" explica Andreu Balagueró. Per això aquest any es faran proves de nivell, juntament amb el període d'orientació, que ja s'ha dut a terme altres anys.

L'Escola Teresa Mañé està ubicada al carrer de la Unió, al costat de l'IMET, i ofereix classes en horari de matí, tarda i vespre. Aquest és un altre dels punts forts del centre "intentem adaptar-nos a les necessitats d'horari de les persones que estudien amb nosaltres". Aquesta flexibilitat s'aplica també en el nombre de classes d'un tipus de formació o d'una altra. Aquest curs, per exemple, "hem hagut de posar més cursos d'anglès perquè ha crescut molt la demanda", explica el director.