Comença una campanya de controls intensius de transport escolar i de menors i viatgers

El Servei Català de Trànsit (SCT) coordina amb Mossos d’Esquadra i Policies Locals una campanya preventiva de controls intensius de transport escolar i de menors i també de viatgers aquesta setmana, des d’avui dilluns 22 i fins diumenge 28 de maig, tant en zona interurbana com en zona urbana.



Els agents vetllaran per garantir la seguretat en aquest tipus de transports controlant-ne sobretot les condicions administratives, del servei i dels vehicles. En concret, vigilaran si disposen d’una autorització administrativa específica per realitzar el transport; l’ús dels sistemes de seguretat passiva; si cada passatger compta amb una plaça o seient; el compliment de les parades o itineraris fixats; si es viatja amb un acompanyant de transport escolar o cap a centres d’educació especial; o bé si es reserva les places pròximes a les portes de servei a persones de mobilitat reduïda, entre d’altres. Així mateix, i quant a les condicions dels vehicles, es denunciaran aspectes com realitzar un servei amb un vehicle de més antiguitat de la màxima permesa, l’incompliment de les prescripcions tècniques sobre l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda, l’incompliment de l’obligació de subscriure les assegurances preceptives, o no disposar del rètol indicatiu de transport escolar, entre d’altres.



La campanya preventiva de controls de transport escolar i de menors així com de viatgers serà la setena campanya preventiva i integral que coordina enguany el Servei Català de Trànsit, després de les ja realitzades de seguretat passiva, drogoalcoholèmia, camions, distraccions i respecte pels semàfors, velocitat i motocicletes. En total, aquest 2017 es duran a terme quinze campanyes que incidiran en els principals factors de sinistralitat.



El cinturó, també als autocars i autobusos



El Servei Català de Trànsit recorda que l’ús del cinturó de seguretat és obligatori per a tots els ocupants i a tots els vehicles –també als autocars i autobusos- així com a tots els trajectes. No portar el cinturó ben cordat és una infracció que comporta una multa de 200 euros. Així mateix, destaca els beneficis d’utilitzar aquest sistema de seguretat passiva com a mesura d’autoprotecció:



· En un accident, l’ús del cinturó redueix el risc de morir un 75%. El seu ús combinat amb el coixí de seguretat, si el vehicle en porta, redueix el risc de morir un 80%.



· En cas de bolcada o gir brusc, l’ús del cinturó és fonamental. No portar-lo ben cordat multiplica per 25 el risc de patir lesions greus o mortals.



Així mateix, l’organisme recupera al llarg d’aquesta setmana a les xarxes socials el material audiovisual que porta per lema “A l’autocar, també”. A través d’aquest vídeo, i amb els infants com a prescriptors, es vol continuar sensibilitzant el conjunt de la ciutadania de la necessitat de cordar-se el cinturó de seguretat en tots els vehicles, també en els autocars i autobusos.