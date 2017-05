Una vuitantena d'infants, a la 23a edició del Parc Infantil de Trànsit de Vilanova

80 nens i nenes de diferents escoles de Vilanova i la Geltrú es van reunir dissabte al matí per participar a la l'acte de cloenda de la campanya de seguretat viària a les escoles. Una activitat organitzada per la Policia Local de la ciutat des de fa 23 anys, que té com a objectiu conscienciar els nens i nenes de la necessitat de saber transitar correctament per la via pública de manera segura i responsable, sigui a peu o en bicicleta, respectant els senyals de trànsit i les normes bàsiques de circulació..

Un cop tots els nens i nenes van realitzar les proves teòriques i practiques, va ser el moment del repartiment de premis. Els tres primers classificats van ser: Facundo Martínez, de l'escola Pompeu Fabra, Pau Roger, de l'escola Canigó i Ivan Espejo de l'escola Ítaca.

Tots els infants que van prendre part a la jornada van ser obsequiats amb articles donats per les empreses col·laboradores (Esports Prieto, Hiper Simply, RACC, Decathlon, Magatzems Chacon, MacDonalds, Sports d'Arts, LIDL, Nabrisa, Casa Ametller, Zona Videojuegos, Intersport Olaria i Llibreria La Mulassa)

