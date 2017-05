Els Mossos recondueixen la investigació del pres fugat dels jutjats de Vilanova i aixequen el dispositiu de recerca

Els Mossos d'Esquadra han reconduït aquest dilluns la investigació per localitzar el pres perillós que divendres va fugir dels jutjats de Vilanova i la Geltrú després d'un judici. La policia ha aixecat el dispositiu de recerca que ha mantingut durant tot el cap de setmana, amb un perímetre que estava centrat al Garraf i el Baix Llobregat. Ara serà la unitat específica d'entorn penitenciari dels Mossos d'Esquadra qui dirigirà la investigació per localitzar Salaheddine C., que acumula nombrosos antecedents i té una causa pendent per intent d'assassinat de l'any 2016. Segons ha pogut saber l'ACN, divendres al vespre, poques hores després de la fugida, l'advocada del delinqüent va posar-se en contacte amb els jutjats per avisar que el seu client s'entregaria aquella mateixa nit a la comissaria dels Mossos de Sant Boi de Llobregat. L'home, però, no va comparèixer.

Agents especialitzats de la unitat policial d'entorn penitenciari rastregen a partir d'aquest dilluns l'entorn més proper de l'home fugat per tal de localitzar-lo. Es tracta d'una unitat centrada en localitzar presos evadits en casos de fuga de les presons, per no haver retornat després d'un permís o per haver aprofitat una sortida mèdica o judicial per fugir, com en aquest cas. Família, amics i persones que hagin delinquit amb ell en causes anteriors seran els principals focus de recerca. Simultàniament, totes les unitats policials estan alertades de la situació del pres.

Aquest dilluns es compleixen tres dies des que l'home va escapolir-se dels jutjats de Vilanova, motiu pel qual la policia no descarta que hagi sortit de Catalunya, mentre considera pràcticament impossible que hagi superat la frontera a França degut a la rigidesa dels controls de la policia espanyola. Si els Mossos d'Esquadra el localitzen i el detenen, estarà acusat d'un delicte contra l'administració de justícia per trencament de condemna, el qual està penat amb sis mesos de presó.

Es dona la circumstància que divendres al vespre l'advocada del pres va comunicar als jutjats de Vilanova que el seu client tenia previst lliurar-se davant la policia al cap de poques hores, fet que hagués comportat un atenuant en el delicte. Segons ha pogut saber l'ACN, la lletrada va garantir que l'home es presentaria a la comissaria dels Mossos de Sant Boi de Llobregat, però no ho va fer

Salaheddine C. té 24 anys, és de nacionalitat marroquina i de condició física molt corpulenta. Estava intern a la Model i divendres la policia el va traslladar als jutjats de Vilanova i la Geltrú, on es celebrava la vista d'un cas de robatori violent amb banda organitzada, en el qual ell estava acusat amb altres tres persones més. Al final del judici, Salaheddine es va abraçar amb els altres acusats i va escapolir-se del control policial per fugir de l'edifici.

Està considerat un home "molt perillós", segons fonts policials, ja que, entre diverses causes judicials, en té una pendent per intent d'assassinat comès el 2016 a Sant Boi de Llobregat. Era un dels darrers presos preventius ingressats a la presó Model de Barcelona i també tenia una ordre d'expulsió del país.