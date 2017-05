Més del 80% dels casos de melanoma es podrien prevenir si s'evités l'exposició excessiva al sol i les cremades cutànies

El Departament de Salut ha assegurat que més del 80% dels casos de melanoma es podrien prevenir si s'evités una exposició excessiva al sol i les cremades cutànies. Amb motiu del Dia Mundial del Melanoma, que se celebra, aquest dimarts, el Departament remarca que l’exposició excessiva al sol és el factor de risc més important del melanoma especialment durant la infantesa i l’adolescència ja que aquest tipus de càncer està associat a episodis de cremades solars acumulats al llarg de la vida. El Departament recorda que aquest tipus de càncer de pell és una malaltia poc freqüent però amb una mortalitat elevada i apunta que l'any passat a Catalunya es van diagnosticar 860 casos -424 homes i 436 dones-, segons dades del Pla Director d’Oncologia.

El melanoma és un tipus de càncer de pell molt agressiu i està associat a episodis de cremades solars acumulats al llarg de la vida i que apareix en els llocs del cos més exposats. Segons el Departament, les recomanacions preventives bàsiques per gaudir del sol de manera saludable són començar a prendre el sol de manera gradual i evitar l’exposició prolongada i les hores de màxima intensitat –de les 12:00 a les 16:00-, cobrir-se amb samarretes i roba de cotó, gorra o barrets d’ala ampla per protegir també coll i orelles dur ulleres de sol homologades, preferiblement amb banda lateral i utilitzar crema de factor de protecció elevat (superior a 20). També s'aconsella aplicar-la en quantitat suficient, una estona abans de l’exposició i periòdicament després de banyar-se o si es sua molt i beure aigua per evitar la deshidratació i evitar prendre el sol si es pren medicació fotosensible.

El Departament puntualitza que el fet de no patir calor no implica que es produeix cremada solar. Les cremades es deuen a l’exposició als raig ultraviolats i l’efecte tèrmic, en canvi, a la radiació infraroja. De la mateixa manera, el fet que estigui núvol tampoc evita les cremades. Així mateix, l’aplicació de productes fotoprotectors no es pot considerar una manera segura de protegir la pell ni un mitjà per perllongar l’exposició al sol i l’exposició prolongada produeix danys i envelliment de la pell i arrugues prematures. També afecta els ulls i pot alterar el sistema immunològic.

D'altra banda, el departament assenyala que les làmpades i els llits de sol artificial també poden ser perjudicials per l’emissió de radiacions ultraviolades i la platja l’aigua i la sorra reflecteixen la llum i augmenten la intensitat solar, el mateix passa a la muntanya a més altitud o amb neu.