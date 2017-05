Els ajuntaments convoquen un minut de silenci per l'atemptat de Manchester

Diversos ajuntaments del territori han convocat aquest migdia un minut de silenci per l'atemptat de Manchester a les portes del consistori. L'atemptat terrorista d'aquest dilluns a la nit al Manchester Arena durant el concert d'Ariana Grande ja ha deixat 22 morts i 59 ferits, segons l'últim comunicat emès per la policia de Manchester. El presumpte terrorista, "que hauria fet donar un explosiu de fabricació casolana", també hauria mort durant l'atac, ha explicat el cap de la policia de Manchester, Ian Hopkins, en una compareixença aquest matí. "Creiem que l'atacant va actuar sol, però ara la prioritat és esbrinar si formava part d'una xarxa més àmplia", ha afegit Hopkins. L'atemptat ha tingut lloc en plena campanya per les eleccions britàniques, que s'han de celebrar el proper 8 de juny, i de moment els principals partits ja han anunciat que cancel·laven els actes previstos fins a proper avís.

També s'ha suspès temporalment la gira 'Dangerous Woman Tour', que havia de portar Ariana Grande a Londres el proper 25 de maig i a Barcelona el 13 de juny.

El comitè d'emergències COBRA es reunirà d'urgència aquest matí i durant tota la matinada s'han succeït les mostres de condol cap a les víctimes, entre les quals hi hauria nens, i les seves famílies. La primera minsitra, Theresa May, ha qualificat l'atac "d'abominable" i la ministra d'Interior, Amber Rudd, ha assegurat que l'atemptat ha estat dirigit "contra els més vulnerables amb la intenció de sembrar el pànic".