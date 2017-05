La plataforma Gent del Barri de l'Espirall denuncia a la sindicatura "irregularitats en la construcció del centre cívic"

El moviment social Gent del Barri de l'Espirall ha denunciat a la Sindicatura de Greuges de Catalunya presumptes irregularitats en la construcció del centre cívic del barri vilafranquí de les que la plataforma responsabilitza el govern municipal de Vilafranca (CDC-PSC) i la Generalitat de Catalunya.

El moviment social lamenta la no construcció del Centre Cívic de l'Espirall tal hi com estava concebut a la Llei de Barris, i fruit de la participació ciutadana. En deu dies, s'han recollit 500 signatures entre els veïns i veïnes del barri, una campanya encara oberta i que compta amb la participació de molts comerços del barri i una taula que s'instal.la cada dimarts al Mercat de la Pelegrina. També alguns veïns i veïnes estan expressant suport a la reivindicació penjant pancartes als balcons: "se'n van posar a la via pública però van ser retirades per l'Ajuntament", segons explica la plataforma.