Equipaments

Llum verda per què la Granada tingui una escola nova l’any 2020

L’escola nova s’ubicarà just darrera on hi ha l’actual, en uns terrenys cedits per l’Ajuntament on actualment hi ha ubicat un mòdul provisional per al cicle superior

Redacció La Granada 24-05-2017 06:39 Lectures 45

Llum verda per què la Granada tingui una escola nova l’any 2020. Ajuntament de La Granada La Granada tindrà la tan reclamada i necessitada escola nova l’any 2020. Així ho ha confirmat el director general de Centres Públics de la Generalitat de Catalunya, Lluís Baulenas, en la reunió que ha tingut aquest matí amb l’equip de govern a l’Ajuntament de la Granada. Posteriorment, Baulenas i els representants del consistori granadenc s’han desplaçat a l’Escola Jacint Verdaguer, on s’han reunit amb la direcció del centre i membres de l’AMPA per comunicar les intencions del Departament d’Ensenyament. Tot plegat implicarà la redacció d’un nou projecte, que es preveu que es liciti abans de final d’any. El nou recinte hauria d’estar acabat en un termini aproximat de tres anys. L’escola nova s’ubicarà just darrera on hi ha l’actual, en uns terrenys cedits per l’Ajuntament on actualment hi ha ubicat un mòdul provisional per al cicle superior. L’alcalde granadenc Diego Díez s’ha mostrat molt satisfet ja que “l’escola nova és una necessitat bàsica per la qual hem lluitat molt i veure que per fi es desencalla és una gran notícia”.