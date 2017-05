Comencen aquest dissabte les proves per accedir a 300 places de professors d'FP

Aquest dissabte comencen les proves per accedir a les 300 places per a cossos de professors de formació professional que ha convocat el Departament d'Ensenyament. En aquestes proves es presentaran un total de 3.316 persones que aspiraran a obtenir alguna de les places convocades a concurs. El Departament destaca que l’objectiu és potenciar les especialitats de formació professional i minorar el percentatge de temporalitat que hi ha en aquestes especialitats. Per dur a terme les proves, a partir d'aquest dissabte, hi ha 43 tribunals distribuïts arreu del país.

En les proves d’aquest any s’ha establert un sistema que prima els aspectes qualitatius, importants per determinar l’excel·lència dels candidats, i poder així seleccionar als millors en cadascuna de les especialitats, segons subratlla el Departament. Així, destaca la importància de la prova pràctica, que és imprescindible per a seguir endavant en el procés selectiu, per sobre de la prova teòrica. Així mateix, la prova oral també té un caràcter eminentment pràctic, on s’ha de prendre com a referència l’aplicació dels currículums vigents a Catalunya.

El procés selectiu està format per una fase d’oposició, que en aquest cas té dues proves eliminatòries, i una fase de concurs, a la qual hi accedeixen només els que han superat la primera fase.

La primera prova està formada per una part pràctica, que compta un 65% del total, en la qual els candidats han de mostrar els coneixements específics de la seva especialitat i la seva aplicació didàctica a l’aula. Aquesta primera prova també té una part que correspon al desenvolupament per escrit d’una tema, que val un 35%, i que es vincula a un temari de l’especialitat.

Els candidats que accedeixen a la segona prova han de realitzar la presentació d’una programació didàctica que ha de fer referència al currículum de l’especialitat que hi ha a Catalunya, i han de dur a terme la preparació i exposició d’una unitat didàctica. Per poder superar aquesta segona prova els candidats en el seu global han d’obtenir com a mínim una puntuació de 5 punts sobre 10.

A continuació, en la fase de concurs, els candidats que superen la segona prova se’ls valoren els mèrits i s’obté la llista amb la puntuació final, d’on es determina quins seran els candidats seleccionats per a cada especialitat.

Les places convocades per especialitat en el cos de professors d'ensenyament secundari són 12 per Administració d'empreses, 5 per Anàlisi i química industrial, 5 per Assessoria i processos d'imatge personal, 19 per Formació i orientació laboral, 8 per Hoteleria i turisme, 30 per Informàtica, 20 per Intervenció sociocomunitària, 8 per Organització i gestió comercial, 4 per Organització i processos de manteniment de vehicles, 4 per Organització i projectes de fabricació mecànica, 5 per Processos en la indústria alimentària, 8 per Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics i 10 per Processos sanitaris.

En relació al cos de professors tècnics de formació professional, hi ha 12 places per Cuina i pastisseria, 6 per Estètica, 15 per Manteniment de vehicles, 9 per Mecanització i manteniment de màquines, 6 per Perruqueria, 10 per Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics, 37 per Procediments sanitaris i assistencials, 7 per Processos comercials, 27 per Serveis a la comunitat, 5 per Serveis de restauració i 28 per Sistemes i aplicacions informàtiques.