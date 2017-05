Un detingut a Vilanova i la Geltrú per tràfic d'armes

La policia espanyola ha detingut un home a Vilanova i la Geltrú per un presumpte delicte de tràfic il·lícit d'armes, juntament amb dues persones més a Motril (Granada) i una altra a Morón de la Frontera (Sevilla). Segons fonts policials, el detingut a la capital del Garraf utilitzava un comerç de venda de joies i joguines, des d'on s'enviaven per correu postal peces d'armes que enviaven via postal amb destinataris diversos destinades principalment al crim organitzat. La investigació va tenir origen l'operació 'Portu' en què el passat mes de gener es van intervenir més de 10.000 armes a Olot, Getxo i Cantàbria. En aquesta ocasió, els agents han intervingut diverses pistoles en perfecte estat, armes inutilitzades, elements essencials per a la seva reactivació i munició de guerra.

El detingut a Vilanova i la Geltrú disposava d'un taller per a la posada en marxa d'armes inutilitzades, que comptava amb tot tipus de material i eines. Entre les nombroses armes enviades hi ha constància d'algunes remeses amb destí a altres països, com França i Bèlgica.

Pel que fa els detinguts a Motril i Morón de la Frontera, rebien peces essencials de les armes que posteriorment habilitaven per introduir-les en el mercat il·lícit. A un d'ells, a més, se li ha intervingut 35.000 euros en efectiu i abundant munició metàl·lica de diferents calibres.

El passat mes de gener, la policia espanyola va comissar durant l'operació 'Portu', en col·laboració amb l'Europol. Va permetre desmantellar una banda que es dedicava a traficar amb armes i es van fer cinc arrestos entre Biscaia, Cantàbria i Olot. Es van intervenir més de 10.000 fusells, metralladores antiaèries, 400 obusos i granades, pistoles, revòlvers i tot de peces per reactivar les armes i permetre que tornessin a detonar.

La investigació, que va durar més de dos anys i mig, va permetre desarticular també un taller a Getxo (Biscaia) on es reactivava l'armament, que després es col·locava al mercat negre.

El grup criminal dedicat al tràfic d'armes va començar fa dos anys i mig, arran de l'atemptat contra el museu jueu de Brussel·les. El 24 de maig, un terrorista (d'origen algerià però nacionalitat francesa) va obrir foc contra els qui hi havia al museu i va matar quatre persones.