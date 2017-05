Un detingut a Vilanova i la Geltrú per traficar amb armes amb una botiga de joguines com a tapadora

Agents de la policia espanyola han detingut quatre persones, una de les quals a a Vilanova i la Geltrú (Garraf), i tres més a Motril (Granada) i Morón de la Frontera com a presumptes responsables d'un delicte de tràfic d'armes. Els arrestats utilitzaven com a tapadora un establiment de Vilanova suposadament dedicat a vendre joguines i joies. El detingut a Vilanova i la Geltrú hauria fet més de 170 enviaments de paqueteria a través d'aquesta botiga. A casa seva havia instal·lat un taller on posava al dia armes inutilitzades, amb tot tipus de material i eines. La investigació s'origina en l'operació 'Portu', en què va ser intervingudes el gener passar més de 10.000 armes de guerra.

Les indagacions van portar els agents fins al comerç de Vilanova i la Geltrú que servia de tapadora. Un cop registrat l'establiment la policia hi va intervenir diverses peces d'armes que enviaven per correu postal a diversos destinataris, amb activitats relacionades amb el crim organitzat. Algunes remeses acabaven en països com França o Bèlgica. A més, disposava de diverses pistoles actives, armes inutilitzades, elements essencials per reactivar-les, més de 1.000 cartutxos de diverses mides i munició de guerra.

Pel que fa als dos detinguts a Andalusa, rebien peces essencials de les armes que posteriorment habilitaven per introduir-les al mercat il·lícit. A l'arrestat a Motril li van intervenir un canó de pistola i al de Morón, 35.000 euros en efectiu i abundant munició.

L'operació 'Porto' va culminar el gener passat amb la intervenció per part de la policia espanyola, amb la col·laboració d'Europol, d'un arsenal d'armes de guerra a Biscaia, Girona i Cantàbria, amb un total de 9.000 fusells Cetme, 1.000 fusells d'altres marques, metralladores antiaèries , 400 obusos i granades, pistoles, revòlvers, entre altre material.