Ferit crític un motorista en topar amb un camió a les Costes del Garraf

Un motorista ha resultat ferit crític aquest divendres a la tarda després de veure’s involucrat en una topada amb un camió al quilòmetre 168 de la carretera C-31, a les Costes del Garraf, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L’accident ha tingut lloc cap a tres quarts de cinc de la tarda en terme municipal de Sitges quan per causes que s’investiguen la motocicleta i el camió han topat lateralment. El pilot de la motocicleta ha estat atès per efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i traslladat en helicòpter a l’hospital de Bellvitge. Arran d'aquesta incidència s’han fet desviaments de la C-31 cap a la C-32, amb aixecament de barreres del peatge per als usuaris afectats. Hi ha hagut fins a cinc quilòmetres de cua a la C-32 a conseqüència de l’alteració del trànsit.

Cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra i dues unitats i l’helicòpter medicalitzat del SEM s’han mobilitzat per atendre aquest accident. Quant a l’afectació viària, la carretera ha estat totalment restringida al trànsit entre Sitges i Castelldefels durant una hora i mitja aproximadament.