Mor el motorista que va resultar ferit crític en topar amb un camió a les Costes del Garraf

El motorista que va resultar ferit crític aquest divendres a la tarda després de tocar amb un camió a les Costes del Garraf ha mort aquest dissabte de matinada a l'Hospital de Bellvitge. Els Mossos d'Esquadra ho han comunicat aquest dissabte al Servei Català del Trànsit. L'accident va tenir lloc cap a tres quarts de cinc de la tarda en terme municipal de Sitges quan per causes que s’investiguen la motocicleta i el camió van topar lateralment. El conductor de la motocicleta va haver de ser atès per efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que el va traslladar amb helicòpter al centre hospitalari.