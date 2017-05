El projecte Re@cciona de curtmetratges arriba a la setena edició amb participació de 9 centres de secundària

Aquest dijous es va fer la gala de presentació dels curtmetratges del projecte Re@cciona. L'auditori Eduard Toldrà va acollir la projecció dels treballs audiovisuals realitzats per alumnes de secundària de VNG. El projecte Re@cciona forma part de les activitats de sensibilització educativa entorn el foment de valors el respecte dels drets humans i la promoció de la cultura per la pau, que la regidoria de Cooperació i Solidaritat amb el suport d'Oxfam Intermon ofereix als instituts de la ciutat.

El seu format és un taller de cinema, una proposta educativa consistent en la realització d'un curtmetratge de sensibilització on el jovent hi reflecteix les seves reflexions crítiques entorn les desigualtats.

L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, va inaugurar la gala de presentació dels curtmetratges, tot agraint la implicació un any més dels equips docents dels centres de secundària, els professionals del Taller de Cinema, les entitats de cooperació i la Regidoria de Cooperació de l'Ajuntament. L'alcaldessa va felicitar els joves per la feina realitzada i els va animar a implicar-se en la societat: "El missatge que us vol donar el projecte Re@cciona és que no us conformeu, que no us quedeu passius davant el que considereu injust. Impliqueu-vos, sigueu actius, mitjançant les entitats o altres canals, per canviar allò que no ens agrada de la societat".

Reacciona 1Enguany s'ha volgut focalitzar l'atenció cap a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible ODS, la nova agenda mundial de les Nacions Unides prevista per assolir per l'any 2030. Aconseguir els ODS, és un dels grans reptes globals que afronta el món actual i una tasca que ens compromet a totes les persones del planeta.

A més d'Oxfam Intermon, altres ONG i entitats s'han anat involucrant en el projecte, així diferents voluntaris han fet xerrades al grups sobre la temàtica triada pels joves, aportant informació i donant a conèixer aspectes o compartint refleReacciona 4xions que desprès es veuen reflectides als curtmetratges.

Els representants de les diferents entitats col·laboradores van passar per l'escenari de l'Auditori, així com el regidor d'Educació, Joan Martorell, i el regidor de Cooperació, Juan Luís Ruiz. Pels representants municipals "es pot dir que després de set anys –perquè Re@ciona va començar al curs 2010-11- el projecte no únicament s'ha consolidat als centres de secundària de Vilanova i la Geltrú sinó que està tenint rèpliques a altres municipis". Aquest fet no sorprèn ja que el projecte Re@cciona aporta un format innovador a l'educació en valors a les aules i és una proposta engrescadora tant per l'alumnat, professorat i les ONG i entitats que hi participen.

Aquest curs han participat en el projecte 260 alumnes de 9 centres: l'institut Dolors Mallafré, el Manuel de Cabanyes, el Lluch i Rafecas, el Baix a Mar, el col·legi Santa Teresa de Jesús, el Sant Bonaventura, la Divina Providència, l'Escola Pia Vilanova i El Cim. La novetat d'enguany ha estat la participació d'una Unitat d'Escolarització Compartida, UEC, formada per joves de diferents instituts amb currículum adaptat.

Des de l'inici del projecte el curs 2010/2011 fins ara s'han fet un total de 71 curtmetratges, en total 1.832 alumnes de tots els centres de secundària de la ciutat.

També com a novetat destaca que s'ha fet una prova pilot a l'Escola El Cim, incorporant la modalitat d'aprenentatge i servei, com a nova proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat.

Les persones i organitzacions col·laboradores en el projecte han estat Ramon Carbonell de Cáritas, Enrique Castro, de Garraf Coopera, Rosa Català de l'Espai d'Equitat, Albert Font, de Proactiva Open Arms, Sadio Marega, de l'Associació cultural Diappo Ak Teranga, Ma. Núria Plana d'Oxfam Intermon i Maria Sánchez de Fundació Educació Solidària Escola Pia.