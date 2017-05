La Nit Solidària de Vilafranca sortejarà un viatge a Dubai entre els assistents

El proper divendres tindrà lloc a la Societat El Casal el sopar de la Nit Solidària, l’acte central d’aquest projecte solidari organitzat pel Rotary Club de Vilafranca del Penedès. Durant l’esdeveniment, es posaran a disposició dels assistents butlletes per a participar en el sorteig de diversos premis, entre ells, un viatge a Dubai per a dues persones. En total se sortejaran 7 obsequis cedits per diverses empreses i entitats del Penedès. Tots els beneficis aconseguits de la venda d’aquests tiquets, se sumaran a la causa d’enguany, el projecte “Compta amb mi” de la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia.

El viatge a Dubai és per a dues persones i inclou els bitllets d’avió, 4 nits en un hotel de 4 estrelles i els trasllats entre l’aeroport i l’hotel, gentilesa de l’agència de viatges Panda Viatges. A més també s’hi sortejaran 1 televisor (Activa Guardiet), 2 caps de setmana amb autocaravana (M3 caravaning), 1 àpat per a dues persones (Restaurant Casa Joan), 1 cafetera de monosodi amb el seu pack de càpsules (Cafès Novell), 4 lots amb 1 màgnum de vi (Associació Qalidès) i 1 quadre del pintor Aureli Andrés. A més a més, els organitzadors han anunciat que s’hi sortejarà un altre regal que es donarà a conèixer durant la vetllada. Les butlletes que podran adquirir-se durant el sopar, tindran un preu de 5€.

La 12a Nit Solidària del Rotary Club de Vilafranca està dedicada al projecte “Compta amb mi” de la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia. L’entitat fa més d’un quart de segle que treballa a diversos hospitals catalans en l’assistència i el tractament d’infants i joves amb malalties greus i les seves famílies. El projecte “Compta amb mi” vol crear una unitat dedicada a les cures pal·liatives de pacients amb malalties terminals.