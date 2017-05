La Fiscalia arxiva la investigació pel cas de la Policia Local de Cubelles

La Fiscalia Provincial de Barcelona ha decretat l’arxiu de les diligències d’investigació derivades del contenciós-administratiu contra la sanció a un agent de la Policia Local de Cubelles, que va determinar que no quedava suficientment acreditada la infracció. La fiscal, després de la investigació realitzada per la Unitat de la Policia Judicial del Cos Nacional de Policia (CNP), decreta l’arxiu perquè “de cap manera es pot concloure que hagi quedat acreditat” que l’inspector de la Policia Local “faltés a la veritat en el contingut dels informes elaborats” ni tampoc “ha resultat acreditat la comissió d’un delicte de prevaricació”.



Els fets es remunten a 2014, quan un agent de la Policia Local va ser sancionat per dos expedients disciplinaris per faltes molt greus, imposant-se-li una sanció de gairebé 5 anys de sou i feina. Aquestes sancions, però, van ser anul·lades per sentència del Jutjat del Contenciós-Administratiu número 5 de Barcelona, mitjançant el procediment abreujat 554/14, “per manca d’acreditació suficient de la prova” i la jutgessa va elevar els fets a la Fiscalia perquè determinés si s’havia comès algun delicte.



Ara, la Fiscalia, després del procés d’investigació que ha portat la Policia Nacional, determina que “no ha resultat acreditat fets constitutius de delicte, en concret, dels delictes de falsedat en document oficial i prevaricació”. La Unitat de la Policia Judicial determina que en el contenciós-administratiu alguns dels testimonis van utilitzar “de forma confusa alguns conceptes que no van ser degudament aclarits, tot i ser conscients aquells de la transcendència de la seva ambigüitat”. En aquest sentit es refereix a la confusió entre els aplicatius SIGEPOL, una base de dades a nivell intern de la Policia Local, amb el SIP dels Mossos d’Esquadra, que una auditoria d’aquest cos ha determinat que s’hi accedia de forma segura. A més, considera que els informes de l’inspector “no són sinó un extracte que reprodueix fidelment els objectes de l’auditoria” dels Mossos d’Esquadra.



Tot això referma les actuacions fetes per l’inspector de la Policia Local de Cubelles i que van derivar en l’obertura d’un expedient i la proposta de sanció d’un instructor extern a l’Ajuntament de Cubelles.



Tal i com ja va expressar el Govern municipal en un comunicat el passat desembre, es confia plenament en la professionalitat del personal i ens felicitem pel ràpid esclariment dels fets, alhora que el Govern lamenta la confusió que es va generar durant el contenciós-administratiu i que va derivar amb aquesta investigació que ha suposat un perjudici per la imatge de la nostra institució.