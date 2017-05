Neàpolis acull la diada de l’enginyeria 2017 dedicada a la robòtica col•laborativa i assistencial

L'agència Publica d'Innovació Neàpolis acollirà el pròxim dia 1 de juny la Diada de l'Enginyeria dedicada a la robòtica industrial col·laborativa i assistencial que organitza el Col·legi d'Enginyers de Grau i Enginyers Tècnics Industrials del Garraf – Alt Penedès. Un acte que, de la mà d'empreses capdavanteres en el sector i professionals del més alt nivell, reivindicarà aquest sector estratègic, innovador i emergent. La seva capacitat per a facilitar les tasques diàries, la interacció amb persones, el seu component educatiu y el seu atractiu tecnològic han obert un camí en ple auge que molts emprenedors ja estan recorrent.

La Diada de l'Enginyeria, que tindrà lloc el dia 1 de juny, s'iniciarà a les 19.00 hores amb la mostra del robot YuMi® d'ABB al vestíbul de Neàpolis. Yumi és el primer robot industrial de doble braç dissenyat per treballar en un entorn col·laboratiu amb persones i que es va presentar al final del 2015 com un avanç innovador del grup empresarial ABB especialitzat en tecnologies elèctriques i d'automatització.

Tot i que inicialment Yumi ha estat dissenyat per al treball en el sector de la indústria electrònica ofereix un gran potencial per a la seva adaptació i aplicació a altres cadenes de muntatge. Compta amb dos braços i mans adaptables i que es poden configurar, amb sistemes que guien amb l'ajut de càmeres els seus moviments. Yumi està especialment dissenyat per treballar col·laborant amb persones en un entorn segur fins al punt que si col·lideixen accidentalment amb algun treballador s'atura uns mil·lisegons. Tot el seu disseny s'orienta a poder treballar de forma coordinada amb humans, ja que el seu doble braç permet, per exemple, que el robot pugui passar peces a la persona.

Un cop finalitzada la presentació de Yumi, tindrà lloc a l'auditori de l'agència pública d'innovació una taula rodona amb professionals que analitzaran la robòtica des dels diferents vessants, industrial col·laborativa i mèdic-assistencial. Intervindran en aquesta taula rodona: Jordi Ribatallada, responsable de negoci de noves aplicacions d'ABB; Humberto Rodríguez, robot sales coordinator de FANUC Iberia i el doctor Yuste Marco, director de recerca, innovació i docència del Consorci Sanitari del Garraf.

Durant l'acte es donarà a conèixer el guanyador de la 18a edició del Premi Joan Roset i Ventosa al millor projecte d'enginyeria de l'EPSEVG-UPC Vilanova. I es lliurarà la col·laboració anual a Enginyeria Sense Fronteres. A banda, s'homenatjarà també als nous professionals col·legiats i a aquells enginyers que celebren els 25 i 50 anys de col·legiació.

Una jornada que es proposa posar en context els diferents vessants de la robòtica i mostrar el seu potencial com a espai generador d'oportunitats. També vol reconèixer el treball dels professionals del sector i oferir una panoràmica de les iniciatives i projectes innovadors en curs així com palesar la significació econòmica i l'impacte social de la robòtica.