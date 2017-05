Un bomber crea una plataforma que permet bolcar vehicles per practicar rescats en situacions extremes. ACN

Els accidents de trànsit amb víctimes atrapades a l'interior de vehicles són un fet habitual en el dia a dia dels Bombers de la Generalitat. Per poder actuar amb celeritat davant aquestes situacions els professionals han de formar-se adequadament practicant maniobres d'autorescat, excarceracions i també extraccions de víctimes que requereixen atenció sanitària. Amb l'objectiu de facilitar aquest procés formatiu Xavier Pérez, bomber i instructor de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) ha creat un innovador sistema que permet posar cap per avall un vehicle o en posició lateral simulant accidents i fent possible que els estudiants puguin aprendre quin és el procediment que cal seguir en aquesta tipologia de situacions. "Vaig pensar que tenir una eina que pogués reproduir aquests escenaris ens ajudaria a estar més ben entrenats", comenta Pérez, que afegeix que el seu objectiu és que la plataforma que ha patentat pugui ser "útil" a d'altres serveis d'emergències. De fet, ha apuntat que cossos d'altres comunitats autònomes i també de fora de l'Estat han expressat els seu interès envers el nou aparell.

El projecte va arrencar fa quatre anys quan Xavier Pérez, va creure que era necessari "tenir una eina d'entrenament” per poder resoldre de forma eficient els accidents de trànsit amb cotxe bolcat donat que "són de dificultat elevada". Tot i que inicialment Pérez va dissenyar i crear els dos primer prototips, que va posar a prova amb companys del Parc de Bombers de Vilanova i la Geltrú, l'aparell ha anat evolucionant i s'ha perfeccionat. "Ha estat un procés d'assaig error", ha comentat el bomber que ha assenyalat que després de les dues proves pilot va demanar assessorament a un equip d'enginyers i va encarregar la construcció a un taller extern. Fins ara tots els costos els ha assumit ell mateix.

Pel que fa a les perspectives de futur, diu que l'objectiu és que l'aparell pugui tenir utilitat més enllà de l'àmbit català. "Estem en converses amb serveis d'emergència d'altres punts de l'estat i també d'altres països però encara no hem tancat res", comenta. Per ara l'aparell es troba a l'Escola de Bombers i els 153 alumnes que fins el proper 30 de juny duen a terme el Curs de Formació Bàsica "l'estan experimentant".

Un simulador molt real

L'instructor remarca que el nou aparell permet als professionals "entrenar-se més i estar millor preparats", ja que tot i que aquesta mena de simulacions ja es feien amb cotxes bolcats, es tractava d'un procediment "més farragós" i que "no podia repetir-se tantes vegades".

En aquest sentit s'ha expressat Francesc Pujades, sergent i cap d'instructors de l'Escola de Bombers, que ha apuntat que el sistema permet als estudiants practicar maniobres d'autorescat – en aquests cassos també han provat l'aparell futurs policies - , extraccions de víctimes atrapades i també episodis en què cal practicar excarceracions. "Ara és més fàcil i podem operar sense risc, i sense necessitat de falcar els vehicles, suposa una millora", insisteix.