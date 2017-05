El dipòsit de la benzinera de Sant Sadurní afectat per una deflagració havia millorat el sistema de seguretat fa un any

El dipòsit de la benzinera de Sant Sadurní d'Anoia que aquest dimarts va patir una deflagració va ser renovat el març de 2016 per incorporar-hi un doble sistema de revestiment. Així ho ha confirmat el propietari de l'establiment, que ha explicat que l'empresa va anticipar-se adequar els dipòsits a una nova normativa de seguretat que es preveu que entri en vigor l'any 2019. Al mateix temps, ha detallat que la setmana passada va detectar una certa "mala olor" i una lleugera pèrdua de pressió entre les dues parets del dipòsit, motiu pel qual va sol•licitar l'assistència de l'empresa de manteniment. Dilluns, dos operaris van constatar el punt de la incidència i aquest dimarts procedien a reparar-la, quan es va produir la deflagració on va morir un dels mecànics. L'altre treballador va ser ferit crític i es troba ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron amb cremades al 45% del cos.

Els Mossos d'Esquadra i el Departament d'Inspecció de Treball investiguen aquest dimecres les causes de la deflagració que es va produir ahir dimarts a primera hora de la tarda. La informació que recullin, juntament amb l'informe dels Bombers de la Generalitat, servirà per instruir l'atestat que traslladaran davant la justícia, per tal de determinar si l'accident es va produir per causes fortuïtes o per alguna acció negligent.

El propietari de la benzinera, que ha declinat fer declaracions davant les càmeres i micròfons de la premsa, ha subratllat que el dipòsit soterrat on es va produir l'accident estava "buit i desgasificat" per tal que els mecànics poguessin treballar "en una zona segura". Els treballadors de l'empresa de manteniment víctimes de l'accident ja havien estat a la benzinera el dia abans, fent una inspecció per localitzar una petita fuita detectada pel responsable de l'establiment uns dies abans. Aquest dimarts estaven enllestint la reparació i acabant de netejar la instal•lació.

D'altra banda, el propietari del negoci també ha explicat que el març de 2016 els dipòsits de la benzinera es van sotmetre a una renovació del revestiment, per incorporar un sistema de dobles càmeres per motius de seguretat, avançant-se així a una normativa que es preveu que entri en vigor l'any 2019. En aquesta obra es va instal•lar un revestiment de fibra de vidre i es van superar les inspeccions de seguretat amb un certificat vigent fins l'any 2026.

A l'espera que avanci la investigació policial, el propietari de l'establiment ha assenyalat que la seva principal hipòtesi és que la deflagració es va produir perquè es va encendre part de la fibra de vidre. Segons ha relatat, l'olor que es desprenia des del dipòsit i el fum "negre i dens" són indicis que sostenen aquesta hipòtesi, i ha insistit en la impossibilitat que la deflagració es produís per la presència de gas "perquè el dipòsit estava buit".

Un mort i un ferit crític

La deflagració va provocar la mort d'un dels treballadors que estaven fent les tasques de neteja i reparació a la instal•lació. Es tracta d'un home de 43 anys, veí de València. L'altre operari, un jove de 27 anys, va ser ferit crític i el Servei d'emergències Mèdiques (SEM) el va traslladar a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on es troba ingressat a la Unitat de Cures Intensives amb cremades al 45% del cos, amb tractament per la inhalació de gasos tòxics.