La Fundació Ave Maria guanya el premi a la Innovació per a un projecte de reconeixement d'emocions

La Fundació Ave Maria ha estat guardonada amb un dels premis a la innovació social que per tercer any atorga l’Obra Social “La Caixa”. El projecte seleccionat anomenat “AutonoMe” permetrà reconèixer l’estat emocional dels usuaris amb alts nivells de dependència i adaptar les teràpies al seu estat emocional per aconseguir-ne una major personalització i aprofitament.

La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, el director general de la Fundació Bancària "la Caixa", Jaume Giró i el director corporatiu de l'Àrea Social, Marc Simón, han fet entrega del Premi, dotat amb 15.000 €, al Vicepresident de la Fundació, Antoni Reverter. El projecte ha estat seleccionat d’entre els 1.188 projectes presentats a les convocatòries d’ajuda de la Caixa de tot l’estat.

Conèixer l’estat emocional de l’usuari obre un nou món de possibilitats a favor de l’elecció de les persones que no tenen la suficient cognició per poder expressar els seus sentiments. El projecte contempla una primera aplicació en l’estació d’estimulació cognitiva Armoni, desenvolupada per la Fundació Ave Maria, que podrà canviar d’activitat si detecta que l’usuari s’avorreix o no està prou atent a l’activitat que realitza.

El projecte compta amb la participació de l’Institut de Robòtica per la Dependència que en realitza el desenvolupament i amb la col·laboració de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), que en realitzarà la validació clínica, per confirmar que és una eina útil a nivell cognitiu i emocional, al mesurar l’evolució en el treball amb Armoni al llarg d’un determinat període de temps.

Aquest és el segon cop que la Fundació Ave Maria rep el premi a la innovació de La Caixa en només tres anys d’existència d’aquests guardons, que ja van premiar el projecte “Follow Me”, que permet a un grup de cadires de rodes seguir de forma autònoma a una persona líder del grup.

Durant l’acte s’han premiat un total de 10 projectes que de forma significativa estan aconseguint respondre als reptes actuals de la societat i que mostren capacitat per modificar una problemàtica social d'una manera sostenible.