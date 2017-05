Sant Pere de Ribes proposa a la Generalitat avançar els diners per construir l'institut Xaloc

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha adreçat una carta a la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, per accelerar la construcció de l'institut de secundària Xaloc a través d'un conveni en el que l'administració local es compromet a avançar el cost econòmic de l'equipament a la Generalitat. Segons ha explicat l'alcaldessa del municipi, Abigaíl Garrido, l'acord permetria recuperar els diners posteriorment a la vegada que aconseguiria que l'institut estigui llest "el més aviat possible". Garrido ja s'ha trobat amb la directora de Serveis Territorials d'Ensenyament a Barcelona Comarques, Lluïsa Nicolau, que s'ha mostrat "molt satisfeta" per la ubicació de l'institut que preveu el govern al carrer de l'Agricultura, segons l'alcaldessa.

Malgrat la falta d'acord amb l'oposició sobre el solar en el que ha de construir-se l'institut, Abigaíl Garrido no contempla actualment cap altre terreny per al futur l'equipament. "La ubicació del nou institut al carrer de l'Agricultura té totes les garanties", ha assegurat l'alcaldessa aquest dimecres al matí en una roda de premsa. Garrido sosté que aquest terreny, que ja té usos educatius després d'haver modificat el pla general del municipi, "té una superfície més gran que la que marca els protocols de la Generalitat", fet que permetria ampliar les instal·lacions de l'institut en cas que fos necessari.

El centre educatiu porta cinc cursos funcionant en mòduls prefabricats al sector del Parc Central, aprop de l'escola Mediterrània. L'alcaldessa ha destacat que el municipi compta amb un estudi de la Diputació de Barcelona que determina la necessitat de disposar d'un institut de secundària durant els propers deu anys. A banda de les línies de Batxillerat, per a Garrido és imprescindible que el nou centre ofereixi "una oferta àmplia de formació professional" que es complementi amb l'institut Alexandre Galí de les Roquetes.

"Ho volem tot"

L'alcaldessa descarta el solar previst inicialment per a l'institut, un espai situat al sector del Parc Central on Decathlon preveu ampliar les seves dependències, i la millor opció per construir el centre educatiu segons una part de l'oposició. "Si tenim un altre lloc on podem ubicar l'institut i aquest terreny reuneix totes les condicions perquè és de primera, ho volem tot", ha dit l'alcaldessa en referència al fet que l'Ajuntament aposta per l'institut però també pels llocs de treball que implica la botiga de Decathlon i el parc esportiu que projecta l'empresa al municipi. En aquest sentit, Garrido ha assegurat que les negociacions amb Decathlon estan avançant, i que el projecte inclourà el parc esportiu previst inicialment. L'alcaldessa ha anunciat que el proper 14 de juny l'Ajuntament té una reunió de treball amb la direcció general d'Urbanisme per tractar el tema, i que el 19 de juny està prevista una trobada de Decathlon amb el govern i l'oposició per explicar amb detall la proposta d'ampliació d'espais a Sant Pere de Ribes.

Garrido espera rebre el suport de l'oposició

Abigaíl Garrido, que lidera un govern en minoria, es mostra convençuda que rebrà el suport necessari de la resta de grups per tirar endavant l'avançament de diners a la Generalitat per a l'institut. "Ningú no es podrà negar. El fet de poder avançar els diners i que siguin retornats no ha de suposar cap impediment", ha dit l'alcaldessa, que deixa clar que "l'Ajuntament tindria la capacitat econòmica" per costejar la inversió.

PDeCAT-Via demana transparència i participació

En un comunicat enviat ahir dimarts, PDeCAT-Via demana "la màxima transparència i participació dels grups polítics i de la població" a l'hora d'escollir la ubicació de l'institut Xaloc. "Estem parlant d’espais i serveis públics, la ciutadania ha de poder participar de les decisions. I ho hem de fer de pressa. Que la necessitat de nou edifici per a l’IES Xaloc és indiscutible", sosté el grup de l'oposició. En aquest sentit, PDeCAT-Via recorda com tots els grups municipals van posar-se d'acord a l'hora de donar suport a una excepció a la normativa de comerç aprovada pel Parlament de Catalunya que permetia a Decathlon construir una botiga més àmplia al solar que inicialment estava destinat l'institut, sempre i quan aquesta ampliació estigués "lligada a la construcció i gestió d’un parc esportiu". El grup, però, explica que posteriorment, un cop CiU-Via i UM9 van començar a governar junts al municipi el darrer mandat, "l’empresa proposa fer una botiga amb els metres que permet l’exempció aprovada al Parlament, amb un gran pàrquing, però sense parc esportiu". "Davant aquesta situació el govern de CiU-ViA i UM9 demana recuperar la idea del parc esportiu, o algun altre projecte que beneficiï el municipi", diu PDeCAT-Via.

El grup de l'oposició no rebutja el solar del carrer de l'Agricultura com a ubicació, però sí insisteix en la necessitat de "tenir el projecte de Decathlon, valorar-lo" i així posicionar-se "si es justifica la modificació en el planejament". "Ho volem fer per responsabilitat, perquè el nostre municipi necessita mantenir i generar espais d’activitat econòmica. I ho hem de fer per coherència, perquè vam treballar en el seu moment per l’exempció a la normativa i ens en sentim partícips", afirma. Per a PDeCAT, "la modificació de l’ús del solar del costat de l’escola Mediterrània és un fet important i de conseqüències en la gestió del municipi. Ha d’estar clarament justificat". "No ens val ni un posicionament que anul·li aquest possibilitat (com sembla que té UM9 i Fem poble), ni la postura absolutament positiva al projecte de Decathlon que manifesta l’alcaldessa (abans fins i tot de saber com és). Cal negociar sobre tots els factors i trobar l’equilibri, evitant fets consumats", sosté el grup de l'oposició.